Eau potable: visite guidée de la station de traitement de Berkane après son extension

Défi relevé avec succès par l’ONEE (Branche eau) pour l’extension de la station de traitement d’eau de Berkane. L’Office annonce avoir en effet finalisé les essais de mise en service de l’extension de cette station.

Selon les explications qui nous ont été fournies sur place par Abdelhaï Filali Mdaghri, chef du service ateliers de l’ONEE pour la région de l’Oriental, cette extension permettra de déboucher sur un débit d’eau potable additionnel de 11.232 mètres cubes par jour, pour porter la capacité de production journalière globale de la station à 56.160 mètres cubes.

D’après notre interlocuteur, ce projet va permettre de renforcer et de sécuriser l’alimentation en eau potable des villes de Berkane et Saïdia, en plus des localités avoisinantes, à partir des eaux des barrages Mohammed V et Machraâ Hammadi.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEPI) 2020-2027, dont la convention-cadre a été signée le 13 janvier 2020 devant le roi Mohammed VI, permettra de satisfaire les besoins en eau potable de ladite zone à l’horizon 2035.

Avec un investissement de 60 millions de dirhams, financé en partie par un prêt de la Banque allemande de développement (KfW), cette infrastructure bénéficiera à plus de 325.000 habitants.