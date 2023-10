Errachidia et Tafilalet: l’ONEE sécurise l’alimentation en eau potable à partir des eaux superficielles du barrage Hassan Eddakhil

Entrée en vigueur le 19 août dernier, cette mise en service concerne le renforcement et la sécurisation de l’alimentation en eau potable de la ville d’Errachidia et les centres liés, notamment Erfoud, Moulay Ali Cherif, Jorf et Aoufous, ainsi que le rural avoisinant la vallée de Ziz et de la plaine de Tafilalet, souligne l’ONEE dans un communiqué.

Ce projet, qui bénéficie à une population d’environ 300.000 habitants, permettra de renforcer et de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de cette zone suite à la chute de la productivité des forages exploités, qui constituaient la seule ressource d’eau potable dans cette région, due à la situation hydrique actuelle que connait notre pays, explique la même source.

D’un coût de 17 millions de dirhams, financé par la Région de Draâ-Tafilalet dans le cadre de la convention des actions urgentes et structurantes de l’alimentation en eau potable, la première tranche de ce projet consiste en la mise en place d’une station de pompage flottante d’un débit de 250 litres par seconde au niveau de la retenue du barrage Hassan Eddakhil, la réalisation d’une station de traitement composée de 7 filtres sous-pression et l’installation d’équipements hydromécaniques.

Le projet de renforcement et de sécurisation de l’alimentation en eau potable de la ville d’Errachidia et de la zone de Tafilalet, à partir des eaux superficielles du barrage Hassan Eddakhil, contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et à l’accompagnement du développement socio-économique de cette région, assure l’ONEE.