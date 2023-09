Panne d’électricité au Grand stade de Fès: l’ONEE décline toute responsabilité dans l’incident

Le match amical qui opposait, hier jeudi 7 septembre, la sélection olympique marocaine de football à son homologue brésilienne au Grand stade de Fès a été suspendu pendant une dizaine de minutes à cause d’une coupure d’électricité, survenue au cours de la seconde mi-temps.

Suite à la parution d’un article sur un média électronique, pointant explicitement la responsabilité de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) dans cet incident, l’Office a réagi par le biais d’un communiqué pour «dénoncer ces agissements non déontologiques» et déplorer que «ces informations diffusées ne soient pas vérifiées au préalable».

L’ONEE explique ainsi que «le Grand Stade de Fès n’est pas alimenté par (son) réseau électrique de distribution», et que, par conséquent, l’Office «ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de cet incident». L’ONEE dit enfin se «réserver le droit de recourir à la voie judiciaire contre les graves accusations», conclut le communiqué.