Complexe Mohammed V: fin de la crise entre Sonarges et Casa Events

Il aura fallu l’intervention de la maire de Casablanca pour résoudre la crise engendrée par la «passation» de la gestion du complexe sportif Mohammed V. La Sonarges, à qui ont été confiés les travaux de réaménagement du stade en vue de le préparer pour la CAN 2025, s’était en effet opposée à l’ancien gestionnaire, Casa Events, qui avait refusé l’accès de ses équipes au stade, en raison d’une «mésentente» entre les deux parties.

C’est Al Ahdath Al Maghribia qui rapporte l’information dans son édition du vendredi 25 août. Le journal confirme la fin de cette «crise», après l’intervention de Nabila Rmili. Cette dernière avait été saisie par la Sonarges il y a quelques jours, l’informant de la nécessité pour les équipes en charge des études techniques et topographiques relatives aux travaux prévus d’accéder au stade. Sauf que la direction actuelle de ce dernier leur a refusé l’accès, ce qui s’est traduit par un retard non justifié des travaux d’études.

La Sonarges a ainsi demandé, selon le quotidien, que la maire intervienne auprès de Casa Events afin de débloquer cette situation et de permettre à ses équipes d’accéder au stade, ce qui a finalement eu lieu.

De son côté, la SDL pointée du doigt se défend. Selon des sources sollicitées par Al Ahdath Al Maghribia, Casa Events n’aurait pas refusé l’accès aux équipes en charge des études, ni d’ailleurs aux responsables de la Sonarges. En revanche, la SDL a refusé qu’un des bureaux d’études mobiles ne procède à des creusements au niveau d’un passage souterrain dédié aux situations d’urgence, sans une autorisation claire à ce sujet.

Ce refus est d’autant plus justifié, selon les mêmes sources, que le complexe Mohamed V doit encore abriter des évènements sportifs, notamment les matchs à domicile du Wydad et du Raja. Finalement, Casa Events a autorisé les travaux en question après avoir reçu une correspondance dans ce sens de la part de la maire de la ville.

Rapportant également la position d’Abdellatif Naciri, un des vice-maires de Casablanca, concernant cette affaire, ce dernier a publié sur les réseaux sociaux un post où il affirme qu’il n’existe aucun conflit entre la Sonarges et Casa Events, et que tout ce qui circule à ce sujet n’est que pures rumeurs. Il a aussi expliqué que le laboratoire national à qui la Sonarges a confié les études poursuit son travail depuis plusieurs semaines. La même source a en outre précisé que le Conseil de la ville se penche actuellement sur l’opération de passation entre Casa Events et la Sonarges afin qu’elle soit conforme aux accords qui lient la mairie aux deux parties.