Aziz Akhannouch reçoit Roshni Nadar, présidente du géant indien HCL Technologies

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a reçu, ce lundi 24 juillet à Rabat, Roshni Nadar, présidente de HCL Technologies, géant indien de l’informatique qui a retenu le Maroc, et plus précisément la Technopolis de Rabat, pour implanter son nouveau Delivery Center, spécialisé en support technique et ingénierie logicielle pour servir ses clients mondiaux.

Ce projet, que Roshni Nadar inaugurera lors de sa périple marocain, permettra la création de plus de 1.000 emplois très qualifiés, entérine le processus de négociation entamé en 2021 et formalisé par la signature d’un mémorandum d’entente en 2022.

«C’est avec une grande joie que nous lançons nos activités au Maroc pour réaliser des projets de transformation numérique au service de nos clients. Nous sommes impatients d’investir et de développer notre présence au Maroc afin de contribuer activement à l’écosystème technologique local et aux communautés», a déclaré à la présidente de HCL Technologies, citée par un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Un moteur de croissance dans le secteur des IT

De son côté, le ministre délégué chargé de l’Investissement, Mohcine Jazoul, a mis en avant la dynamique de l’écosystème marocain et sa diversification, lui permettant d’être l’un des principaux hubs pour le continent africain, avec un potentiel considérable dans le secteur du numérique.

«Nous accueillons avec enthousiasme HCL Tech au Maroc, convaincus que leur présence sera un puissant moteur de croissance dans le secteur des technologies de l’information et de l’externalisation, ouvrant ainsi de nombreuses opportunités pour notre jeunesse talentueuse. Cet investissement stratégique de HCL Tech renforce davantage les liens économiques et culturels profondément ancrés entre l’Inde et le Maroc», a-t-il souligné.