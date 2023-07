Aziz Akhannouch: la crise économique est derrière nous, voici pourquoi

S’exprimant ce samedi devant un millier de militants réunis dans le cadre du programme «Le processus de développement» (Massar Tanmiya), le chef du Rassemblement national des indépendants a assuré que la région méditerranéenne de Nador «est promise à un essor socio-économique avec l’entrée en service prochainement du nouveau port» lancé à l’initiative du roi Mohammed VI.

Il a enchaîné en affirmant que «la crise économique due à la pandémie et à la conjoncture mondiale est derrière nous avec la mise en œuvre de nombreuses réformes concomitantes appuyées financièrement dans les domaines des entreprises, de la fiscalité, du développement du tourisme, de l’agriculture».

Aziz Akhannouch a aussi cité le progrès industriel, le code des investissements ainsi que les réformes structurantes au niveau de la santé, de la couverture sociale, de l’éducation et de l’emploi. «Nous allons récolter les fruits de ce dynamisme à partir de l’an prochain», a-t-il martelé en expliquant que l’exécutif a veillé au «maintien d’un équilibre» macro-économique sans trop s’endetter.

Sous des applaudissements nourris, Aziz Akhannouch s’est réjoui que son parti «n’agisse pas seulement au sein du gouvernement, il agit auprès de la société en allant à la rencontre et à l’écoute des gens. Le RNI est présent sur la scène politique». Et de préciser qu’il était venu «au gouvernement alors qu’il y avait un retard dans l’application des réformes et un impact de la sécheresse». Le patron du RNI n’a pas omis de saluer ses «compagnons fidèles» de la coalition gouvernementale à savoir Abdellatif Ouahbi, du PAM et Nizar Baraka de l’Istiqlal. Et s’adressant à ses détracteurs, le président du RNI a balayé du revers de la main les critiques selon lesquelles la cohésion gouvernementale commence à s’effriter.

Lire aussi : Régionalisation, réduction des disparités: Aziz Akhannouch défend le bilan du gouvernement

A propos de la région de Nador, Aziz Akhannouch a souligné l’intérêt que lui accorde le gouvernement, indiquant que le nouveau port de Nador va doper l’économie régionale en matière d’industrie, de commerce et de logistique. «Ce nouveau port, qui va changer économiquement la région, sera mis en service dans les prochains mois», a-t-il souligné, avant d’annoncer la construction d’un complexe sportif et d’un marché de poisson. Le chef du gouvernement a en outre félicité les Nadoris pour leur «droiture, sérieux et leurs mains propres».

Lors de cette 6ème session régionale du RNI, plusieurs orateurs, dont Mohamed Oujjar, ancien ministre de la Justice et coordinateur du RNI dans la région, Anis Birou, ancien ministre des Marocains résidant à l’étranger, et Mohammed Saddiki, ministre de l’Agriculture, ont rendu un hommage à Aziz Akhannouch, «un cas d’école qui a réussi à impulser une nouvelle dynamique au RNI et au gouvernement».