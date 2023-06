Régionalisation, réduction des disparités: Aziz Akhannouch défend le bilan du gouvernement

Lors de son intervention, mardi dernier, devant la Chambre des conseillers, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a exposé les étapes franchies dans la mise en œuvre du chantier de la régionalisation.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 22 juin, qu’Akhannouch a étayé ses propos par des données chiffrées concernant la réduction des disparités territoriales: «comme la régionalisation a atteint des stades avancées il a fallu prendre un ensemble de mesures exprimées par les acteurs territoriaux lors du suivi fait par le gouvernement des résultats de la mise en œuvre de ce chantier», a précisé le chef du gouvernement.

Intervenant lors de la séance plénière mensuelle sous la thématique de «La charte de la décentralisation administrative et le pari sur la justice spatiale et sociale» le chef du gouvernement a indiqué que ces mesures concernent notamment la poursuite et la révision de l’arsenal juridique et réglementaire relatif aux régions.

Ces mesures, a poursuivi Aziz Akhannouch, concernent également les ressources financières qui leur sont allouées, précisant qu’une enveloppe de 9,25 milliards de dirhams a été transférée aux régions soit 103% des ressources qui étaient prévues durant l’année 2022.

Les mesures d’accompagnement, a-t-il ajouté, concernent le suivi de la préparation et la mise en œuvre des plans régionaux pour l’aménagement du territoire ainsi que les programmes de développement régionaux et les contrats-programmes entre l’État et la région.

Al Ahdath Al Maghribia souligne que le chef du gouvernement a indiqué que ces mesures ont pour but que les régions puissent exercer leurs prérogatives en s’appuyant et en approuvant la feuille de route élaborée par le comité de commandement stratégique.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, mis en exergue «le bilan du programme de réduction des disparités spatiales et sociales (...) qui constitue l’un des partenariats les plus prometteurs entre l’État et les régions. Ce programme fournit, à travers les secteurs ciblés, un terrain fertile pour mettre en œuvre les prérogatives communes entre l’État et le régions. Parmi ces attributions on trouve la généralisation de l’approvisionnement en eau potable et le désenclavement, la réhabilitation du monde rural dans les domaines de la santé, des infrastructures et des équipements ainsi que certaines spécialisations propres aux régions notamment celles relatives à la construction, l’amélioration et l’entretien des routes non classées».

Dans ce cadre, a poursuivi Aziz Akhannouch, il a été procédé durant la période 2017-2023 à la réalisation, chaque année, de sept plans de travail approuvés par la Commission nationale de développement de l’espace rural et des zones de montagne et 12 comités régionaux avec un budget estimé à 48 milliards de dirhams.