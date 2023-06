Annulation in extremis du point de presse du porte-parole du gouvernement

«Vu l’urgence d’une obligation gouvernementale, le point de presse qui devait avoir lieu a été annulé». C’est par ce message laconique, reçu sur leur messagerie instantanée, que les représentants des médias convoqués, ce jeudi 15 juin, au traditionnel point de presse hebdomadaire du porte-parole du gouvernement, ont appris l’annulation de la rencontre avec Mustapha Baïtass qui suit habituellement la tenue de chaque conseil de gouvernement.

Ce dernier a en revanche eu lieu normalement dans la matinée, sous la présidence d’Aziz Akhannouch, bien que le Chef du gouvernement avait un long déplacement à effectuer à Errachidia, en compagnie d’une délégation de ministres.

Lors de ce conseil, le gouvernement a adopté un projet de décret n°2.23.315 relatif à l’indemnité accordée aux chargés de cours aux conservatoires de musique et de chorégraphie, relevant du ministère de la Culture. Présenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication Mehdi Bensaïd, ce projet modifie les dispositions de l’article 2 du décret n°2.02.423, en vue d’améliorer et d’assurer la continuité de l’enseignement de la musique dans tous les instituts de musique et de chorégraphie, indique un communiqué du ministère délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Il a également pour objectif de pallier le manque en ressources humaines constaté au niveau des enseignants artistiques et de répondre aux besoins grandissants de cette catégorie, compte tenu de l’augmentation du nombre de ces instituts spécialisés et ce, à travers la révision des montants payés à l’heure en faveur de ces enseignants, ajoute-t-on.

De nouvelles nominations

Par ailleurs, le communiqué fait savoir que l’adoption du projet de décret n°2.23.493, relatif à la mise en œuvre du programme de soutien spécifique visant à encourager la présence des entreprises marocaines à l’international, a été reportée en vue d’approfondir l’examen de son contenu.

D’autre part, le Conseil de gouvernement a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution. Ainsi, au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Benzerhouni a été nommé directeur des ressources humaines et de la formation des cadres, indique un communiqué officiel.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville -Département de l’aménagement du territoire national et de l’urbanisme-, Amine Idrissi Belkasmi a été nommé directeur de l’Agence urbaine d’Agadir, selon la même source.

Au ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire -Département du tourisme-, Adel El Fakir a été nommé Directeur de l’Office national marocain du tourisme. Concernant le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Ahmed El Bouari a été nommé directeur de l’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole. Enfin, pour ce qui est du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mohamed El Ghali a été nommé Doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Kelâat Sraghna.