Les peines alternatives au menu du prochain Conseil de gouvernement

Il examinera aussi deux projets de décret, le premier fixant certaines dispositions de la loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique et le deuxième portant application des dispositions de la loi relative aux droits d’auteur et droits voisins en ce qui concerne le droit de suivi, ajoute la même source.

Lire aussi : Le volontariat contractuel au menu du Conseil de gouvernement du jeudi 16 février 2023

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, conclut le communiqué.