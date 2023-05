Problématique de l’eau: le gouvernement se mobilise suite aux orientations royales

«Tout d’abord, le gouvernement se penchera, à l’instar de l’année dernière, sur les besoins des paysans affectés par la sécheresse au niveau du forage, de la distribution de l’eau, sans oublier qu’un intérêt sera accordé à la réduction des coûts de production agricole en faveur des paysans et des éleveurs», a affirmé Mustapha Baitas lors du point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement de ce jeudi 11 mai.

Le porte-parole du gouvernement a rappelé que sur instruction du roi, une enveloppe de 10 milliards de dirhams avait été réservée au soutien des agriculteurs (assurances, crédits et forages). Et d’ajouter que l’exécutif étudie de nouvelles initiatives à mettre en œuvre durant l’été 2023.

Lors de ce point de presse, de nombreuses questions ont été posées par les journalistes au sujet essentiellement de la mise en œuvre des directives royales, objet de la réunion qu’a présidée mardi dernier le Souverain, avec la participation du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, de la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, et du ministre de l’Equipement et de l’eau, Nizar Baraka.

Mustapha Baitas a rappelé les grands axes de ce programme national. Il s’agit notamment de l’accélération du projet d’interconnexion des bassins hydrauliques de Sebou, Bouregreg et Oum Er-Rbia, avec la réalisation en cours de la tranche urgente de cette interconnexion sur 67 km, la programmation de quatre nouveaux barrages et l’actualisation des coûts d’une vingtaine de barrages prévus, permettant ainsi d’augmenter la capacité de stockage de 6,6 milliards m3 d’eau douce.

Les autres volets de cet ambitieux programme visent «l’accélération des projets de mobilisation des eaux non conventionnelles, à travers la programmation de stations de dessalement de l’eau de mer et l’augmentation des capacités de réutilisation des eaux usées traitées, ainsi que le renforcement de l’approvisionnement en eau potable du monde rural, en élargissant la couverture à plus de douars et en renforçant les moyens logistiques et humains mobilisés».

Par ailleurs, à propos de l’Aïd Al-Adha, le porte-parole du gouvernement a indiqué que jusqu’à présent, 3,5 millions d’ovins ont été étiquetés.