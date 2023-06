Hydrogène vert: le Maroc et les Pays-Bas signent un mémorandum d’entente et une convention de partenariat

Le sujet est au cœur de la visite au Maroc de Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas, durant laquelle il a rencontré, ce mercredi 21 juin, le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Le Maroc et les Pays-Bas entendent aller de l’avant dans le développement de projets d’hydrogène vert. Et c’est à ce titre que les deux chefs de gouvernement ont présidé la cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente et d’une convention de partenariat.

Côté marocain, les deux accords ont été signés respectivement par la ministre de l’Economie et des finances Nadia Fettah et la ministre de la Transition énergétique, Leila Benali. Cette cérémonie est intervenue en clôture d’une table ronde sur l’hydrogène vert, organisée en marge de cette visite, rencontre qui met en lumière les potentiels économique et environnemental de l’hydrogène vert et consacre le statut continental et international du Royaume du Maroc en matière de développement des énergies renouvelables.

Rappelons que les entretiens qui ont eu lieu ce mercredi matin entre les deux chefs de l’Exécutif ont porté sur les moyens de renforcer les relations d’amitié qui lient les deux pays et de promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines.

«Lors de ces entretiens, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations d’amitié séculaires entre le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas, établies depuis plus de quatre siècles, relevant avec satisfaction la dynamique que connaissent actuellement les relations bilatérales et qui est à même de favoriser la mise en place d’un partenariat stratégique entre les deux Royaumes», indique un communiqué de la Primature.

Les deux parties ont également évoqué la teneur du communiqué conjoint Maroc-Pays-Bas adopté en mai 2022 à Marrakech, qui constitue une véritable feuille de route pour les relations bilatérales et consacre la volonté commune de poursuivre le dialogue politique permanent à tous les niveaux et d’œuvrer, à travers des mécanismes conjoints, à renforcer la coopération dans les domaines économique, social et culturel.

«A cet égard, le Chef du gouvernement a exprimé les remerciements du Maroc pour l’attitude positive et constructive du Royaume des Pays-Bas à l’égard de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, qui soutient les efforts de l’Envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies et considère que le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007, est une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l’ONU», lit-on.

Sur le plan économique, les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité d’identifier de nouveaux axes de coopération dans les domaines d’intérêt commun, à même d’établir un cadre stratégique pour la coopération économique, promouvoir les investissements et renforcer les échanges commerciaux.

Le Chef du gouvernement a rappelé dans ce cadre les opportunités et incitations offertes par la nouvelle charte de l’investissement et par le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, ainsi que par la stratégie nationale de l’hydrogène vert qui sera adoptée prochainement, conformément aux Hautes orientations du roi Mohammed VI.

A cet égard, les deux parties ont souligné la nécessité d’organiser un forum d’affaires entre opérateurs économiques dans les deux pays, afin de prospecter les opportunités d’investissement existantes dans des secteurs prioritaires, comme les énergies renouvelables, la gestion des ressources en eau, l’agriculture, la lutte contre les effets des changements climatiques et autres domaines de développement durable.

«Le Chef du gouvernement et le Premier ministre des Pays-Bas ont par ailleurs abordé le volet de la coopération tripartite au profit des pays africains amis, en vue de permettre aux entreprises hollandaises désireuses d’investir en Afrique de bénéficier de l’expérience et de l’expertise marocaines, eu égard au statut privilégié du Royaume au sein de son continent et à la présence importante des secteurs public et privé marocains dans plusieurs pays africains», souligne le communiqué.