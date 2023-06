Hydrogène vert: le gestionnaire de fonds danois CIP entre dans le capital de CWP Global, actif au Maroc

CWP Global, un des leaders mondiaux dans le développement de projets d’énergies renouvelables, ouvre son capital à Copenhagen Infratsructure Partners (CIP). Ce dernier, un des plus grands gestionnaires de fonds d’investissement dans les énergies renouvelables dans le monde, a acquis une participation de 26,67% dans le portefeuille de développement de plateformes d’hydrogène vert du groupe américain, par l’entremise de son fonds de transition énergétique. L’annonce a été faite via un communiqué conjoint publié le mercredi 14 juin.

D’après CIP, sa présence dans le tour de table de l’énergéticien lui permettra de renforcer sa présence sur le marché mondial de l’hydrogène vert qui a actuellement le vent en poupe, en s’appuyant sur les expériences de son partenaire en Australie, en Amérique latine et en Afrique.

«Nous sommes très ravis d’accueillir CIP dans la famille CWP, un nouveau partenariat qui n’aurait pas pu arriver à un moment plus important. La course au zéro net est lancée, et l’hydrogène vert à grande échelle sera un pilier essentiel de la décarbonisation mondiale, permettant peut-être de répondre à un cinquième de la demande énergétique mondiale d’ici à 2050», s’est réjouit Alex Hewitt, PDG de CWP Global, cité dans le communiqué.

Lire aussi : Transport d’hydrogène vert du Maroc vers l’Europe: CWP et Hydrogenious lancent une étude de faisabilité

Rappelons que le groupe américain développe actuellement un projet de production de 15 gigawatts (GW) d’hydrogène vert près de Tan-Tan, dans la région de Guelmim-Oued Noun. Une source d’énergie qui lui permettra de produire localement de l’ammoniac.

Cette ouverture du capital intervient également après l’accord que CWP a signé le 4 mai dernier avec l’allemand Hydrogenious, spécialisé dans le transport d’hydrogène organique liquide (LOHC), pour la réalisation d’une étude de faisabilité conjointe qui explorera une chaine de transport de 500 tonnes d’hydrogène vert par jour du Maroc vers l’Europe.

Cet intérêt est justifié. Rappelons que lors d’une visite effectuée fin décembre 2022 au Maroc, Mark Crandall, PDG de CWP, avait déclaré que «le Maroc fait partie d’un des très rares pays à très fort potentiel pour la production et l’exportation de molécules vertes. Selon nos estimations, il pourrait capter entre 5 et 10% du marché mondial de l’hydrogène vert».

Fondé en 2012, CIP est un des plus grands gestionnaires de fonds d’investissement dans les énergies renouvelables et un des leaders mondiaux dans l’éolien offshore. Les dix fonds qu’il gère sont notamment actifs dans l’éolien offshore et terrestre, le solaire photovoltaïque, la biomasse et l’énergie issue des déchets, ainsi que le stockage d’énergie.

Le groupe danois indique avoir levé, à ce jour, environ 19 milliards d’euros auprès de plus de 140 investisseurs institutionnels internationaux, pour des investissements dans l’énergie et les infrastructures associées. CWP pourra donc s’appuyer sur un solide allié pour accélérer ses projets en cours dans le Royaume.