Partenariat vert: une délégation de l’UE au Maroc, des projets en vue

L’Union européenne met le turbo dans le développement de son partenariat vert avec le Maroc. Une délégation de quatre directions générales de l’Union européenne s’est à ce titre rendue à Rabat et Casablanca les 5 et 6 juin 2023, indique Le Matin ce mercredi 7 juin.

Les deux parties intensifient ainsi les échanges en vue de favoriser la transition vers une économie décarbonée, résiliente et inclusive. Elles posent les jalons pour une coopération étroite dans des secteurs prometteurs, tels que les énergies renouvelables et l’hydrogène vert, conformément à la stratégie Global Gateway de l’UE, qui se déploie dans plusieurs domaines dont le climat et l’énergie.

D’ores et déjà, le Partenariat Vert s’est traduit en actions. Lors de sa visite officielle au Maroc début mars, le Commissaire européen Oliver Varhelyi a signé le programme «Terre Verte», en appui aux deux stratégies nationales que sont «Génération green» (agriculture) et «Forêts du Maroc» (foresterie).

Doté de 115 millions d’euros, le programme appuiera la recherche & développement, la formation et l’appui-conseil pour une gestion durable, résiliente et inclusive des écosystèmes agricoles et forestiers du Royaume.

En outre, le Maroc et l’UE signeront très bientôt de nouvelles initiatives de coopération dans les domaines de l’énergie verte, de l’économie circulaire et de la décarbonation industrielle.

Des visites d’études et échanges thématiques sont régulièrement organisées entre le Maroc et l’UE pour un partage de bonnes pratiques autour de thématiques comme la gestion de l’eau, les énergies renouvelables, l’efficience énergétique, la biodiversité et la finance verte.

Le Partenariat Vert Maroc-UE se traduira également par d’importantes perspectives d’investissement offertes au secteur privé, maillon crucial dans la transition vers une économie verte.

Il s’agit notamment de familiariser les opérateurs économiques avec les opportunités et les mesures du Pacte Vert européen, telles que le nouveau mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) et les nouvelles réglementations environnementales. La délégation a également rencontré le secteur privé le 6 juin, au siège de la CGEM à Casablanca, en présence du président de la Confédération, Chakib Alj et l’Ambassadrice de l’UE au Maroc, Patricia Llombart Cussac.