Hydrogène vert: le Marocain Gaia Energy passe à l’offensive

HyDeal Africa: c’est le nom de la nouvelle entreprise mise en place par le développeur marocain d’énergie à base d’hydrogène vert, Gaia Energy, et Hydeal, le promoteur de l’un des plus grands projets européens d’hydrogène vert, indique Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 13 juin.

«Ce partenariat vise à acheminer, transporter et exporter de l’hydrogène vert à grande échelle, depuis le Maroc et la Mauritanie vers l’Europe, à un prix équivalent à celui des combustibles fossiles», explique le quotidien.

HyDeal Africa vise à importer 1 million de tonnes d’hydrogène vert d’ici 2030, et cinq millions de tonnes d’ici 2035, à partir des projets de Gaia future energy en Mauritanie et au Maroc, en collaboration avec des partenaires stratégiques.

Il concentrera ses efforts sur une étude de faisabilité pour la conception, le développement et la construction d’un pipeline sous-marin côtier reliant la Mauritanie et le Maroc à l’Espagne, afin de desservir les acheteurs sur tout le continent, en s’appuyant sur les opportunités offertes par le projet de pipeline H2Med, prévu pour relier l’Espagne à la France et à l’Allemagne, d’ici 2030.

L’acteur marocain a, pour rappel, déjà annoncé la création, en avril dernier, d’une co-entreprise avec le chinois Energy China international construction group, et le saoudien Ajlan Bros pour la mise en place d’un important projet d’hydrogène vert, ainsi que d’un projet d’énergie solaire photovoltaïque.

«Gaia future energy et HyDeal ont déjà entamé des consultations en ce sens avec les institutions européennes, les gouvernements des deux côtés de la Méditerranée, les acteurs clés de l’industrie et les institutions financières mondiales. La première étape de l’étude de faisabilité du pipeline devrait être présentée lors de la COP 28, à Abu Dhabi, en novembre 2023», précise le quotidien.

HyDeal Africa devrait être la première action industrielle en dehors de l’Europe de la plateforme HyDeal ambition, qui a été classée par l’Agence internationale de l’énergie renouvelable (IRENA), en 2022, comme la plus grande initiative mondiale en matière d’hydrogène vert, avec des participants couvrant toute la chaîne de valeur de l’hydrogène (amont, milieu, aval et financement) et comprenant des groupes tels que Vinci, Enagás, GRTgaz, OGE et la Banque européenne d’investissement.

L’alliance entre les deux acteurs répond à l’objectif déclaré de l’Union européenne d’importer 10 millions de tonnes d’hydrogène vert, d’ici 2030, dans le cadre du programme RepowerEU.