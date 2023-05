Énergie, agriculture, tourisme… le Maroc et le Cap-Vert veulent renforcer leur partenariat économique

Chakib Alj, président de la CGEM, et Marcos Barbosa Rodrigues, président du Conseil supérieur des Chambres de commerce et de tourisme du Cap-Vert, lors de la signature d'un Mémorandum d'entente entre les deux organisations, le mercredi 10 mai, à Casablanca, en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce Ryad Mezzour et du Premier ministre cap-verdien José Ulisses Correia e Silva.

La diversification des partenaires économiques du Maroc se poursuit. En marge de la deuxième Commission mixte de coopération entre le Maroc et le Cap-Vert, un forum économique a été organisé hier, mercredi 10 mai, au siège casablancais de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

La rencontre, qui a connu la participation du Premier ministre cap-verdien José Ulisses Correia e Silva, du ministre de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour, le président de la CGEM Chakib Alj, ainsi que des hommes d’affaires des deux pays, a été l’occasion d’explorer les opportunités communes d’investissements et de partenariats.

Secteurs prioritaires

Dans ce sens, plusieurs secteurs porteurs ont été identifiés des deux côtés, notamment ceux des énergies renouvelables, de la gestion des ressources hydriques, de l’agriculture, de la valorisation des produits de la pêche ou encore du tourisme. «Ce forum reflète la détermination partagée des deux pays à collaborer pour le développement et le renforcement des liens bilatéraux (…) Les pays africains sont appelés plus que jamais à renforcer leur coopération dans plusieurs domaines, à l’instar de l’énergie renouvelable», a souligné à cette occasion Ryad Mezzour.

De son côté, le Premier ministre du Cap-Vert a mis en avant la volonté de son pays de renforcer la coopération avec le Maroc dans un contexte économique qui pose de nouveaux défis, notamment climatiques. Il a dans ce sens rappelé l’objectif de son pays, similaire à celui du Maroc, de porter la contribution de l’énergie renouvelable dans son mix énergétique à plus de 50%.

En vue d’atteindre un nouveau palier en matière de partenariat, la priorité selon le Premier ministre est de renforcer les investissements dans le domaine de la recherche et de l’innovation, d’accélérer la transition numérique et de promouvoir le tourisme dans les deux pays. Il est également question de renforcer la connectivité aérienne entre les deux pays, qui disposent déjà d’une ligne aérienne directe reliant Casablanca à La Praïa.

Renforcer la coopération entre les secteurs privés

En marge de ce forum économique, un Mémorandum d’entente a été signé entre la CGEM et le Conseil supérieur des Chambres de commerce et de tourisme du Cap-Vert, présidé par Marcos Barbosa Rodrigues, portant sur le renforcement de la coopération entre les secteurs privés marocain et cap-verdien.

«Le Maroc et le Cap-Vert ont beaucoup à s’offrir mutuellement si l’on prend en considération leurs similitudes économiques. Nos deux pays ont travaillé sur leurs fondamentaux commerciaux et leur stabilité macroéconomique, ce qui en fait des destinations fiables pour les investissements», a indiqué Chakib Alj.

Et d’ajouter: «L’agriculture est une priorité pour garantir la sécurité alimentaire de nos populations face au changement climatique, mais il y a aussi d’immenses opportunités à saisir dans le secteur pour transformer et créer des chaînes de valeur complémentaire. L’industrie manufacturière et l’énergie sont des secteurs importants également».

Des accords bilatéraux

À rappeler que le Maroc a signé neuf accords avec le Cap-Vert, mardi 9 mai à Rabat, lors de la tenue de la commission mixte présidée par le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, et son homologue cap-verdien Rui Alberto de Figueiredo Soares.

Ces accords portent notamment sur la suppression réciproque des visas d’entrée, la promotion et la protection réciproques des investissements, l’élimination de la double imposition, la prévention de l’évasion fiscale et le renforcement du partenariat en matière de formation professionnelle et d’octroi des bourses académiques et de stages d’expertise.