La République du Cabo Verde renouvelle son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint rendu public à l’issue de la deuxième session de la grande commission mixte de coopération du Royaume du Maroc et de la République du Cabo Verde, présidée à Rabat par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre cabo-verdien des Affaires étrangères, de la coopération et de l’intégration régionale, Rui Alberto de Figueiredo Soares.

Dans ce cadre, Soares a salué les efforts de l’Organisation des Nations unies (ONU) comme cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend régional du Sahara. Il a aussi exprimé l’appui de la République du Cabo Verde à la recherche d’une solution durable qui préserve l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, sous l’égide exclusive de l’ONU.

M. Nasser Bourita et le ministre cabo-verdien des Affaires Étrangères, de la Coopération et de l'Intégration régionale, M. Rui Alberto De Figueiredo Soares, ont co-présidé, aujourd’hui à Rabat, les travaux de la 2ème session de la Commission mixte Maroc-Cabo Verde. pic.twitter.com/2MeL7PdUMq — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) May 9, 2023

Le chef de la diplomatie cabo-verdienne a souligné, dans ce sens, que l’ouverture par son pays d’un consulat général à Dakhla en juin 2022, s’inscrit dans le sillage de la dynamique internationale de la confirmation de la marocanité du Sahara, précise le communiqué conjoint.

Lors de cette rencontre, les deux pays ont signé neuf accords de coopération couvrant de nombreux domaines.

En voici la liste:

- Accord pour la promotion et la protection réciproques des investissements: cet accord vise à renforcer la coopération économique, en créant des conditions favorables à la réalisation des investissements par les investisseurs de l’une des parties sur le territoire de l’autre.

- Convention pour l’élimination de la double imposition et la prévention de l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu: cette convention s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques entre les deux pays et vise à établir les bases juridiques pour éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale. Elle s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

- Accord relatif à la suppression réciproque du visa pour les détenteurs de passeports ordinaires: cet accord a pour objectif de simplifier les formalités relatives au déplacement des nationaux des deux pays, étant précisé que la durée de séjour n’excède pas 90 jours à partir de la date de l’entrée des titulaires de passeports ordinaires. Toutefois, cette formalité ne les dispense pas de l’obligation de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans le pays d’accueil concernant l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers, ainsi que l’exercice d’une activité lucrative, salariée ou libérale.

- Mémorandum d’entente de coopération commerciale: ce mémorandum d’entente vise à promouvoir et à développer la coopération commerciale entre les deux parties, et ce, à travers plusieurs axes de coopération, notamment l’échange d’informations sur la réglementation commerciale, l’échange d’expertises, la participation à des forums organisés par les deux parties, etc.

- Accord-cadre de coopération dans le domaine de l’énergie: cet accord a pour objectif la mise en place d’un cadre de coopération entre les deux parties dans les domaines de l’énergie, de l’électricité, des énergies nouvelles et renouvelables et de l’efficacité énergétique. Cette coopération entre les deux parties est basée sur l’intérêt mutuel, l’égalité et la réciprocité, afin d’atteindre les résultats qui pourraient avoir des répercussions positives sur les plans social, économique et environnemental pour les deux pays.

- Mémorandum d’entente dans les domaines de l’habitat et du développement urbain durable: ce mémorandum d’entente vise à promouvoir et dynamiser la coopération entre les deux pays, en vue de développer un partenariat mutuellement bénéfique dans les domaines de l’habitat et de la gestion urbaine et d’améliorer les politiques de développement urbain durable, et ce, dans le but de renforcer l’attractivité et la compétitivité économique des deux pays dans ce domaine, à travers le partage de l’expertise et des expériences, l’organisation des rencontres et séminaires et l’échange de missions de travail au profit des responsables des deux pays.

- Mémorandum d’entente dans les domaines des activités de la jeunesse et de la femme: ce mémorandum d’entente établit un cadre général visant à développer des propositions concrètes des programmes d’action dans les domaines de la jeunesse et de la femme entre les deux pays, fondées sur l’intérêt mutuel et réciproque, et ce, à travers les échanges annuels de groupes de jeunes pour participer aux séjours de découverte, aux rencontres internationales et aux festivals artistiques organisés dans chacun des deux pays, l’autonomisation économique et sociale des femmes et jeunes filles, l’animation socio-éducative et socio-professionnelle, la promotion de l’entreprenariat féminin, etc.

- Convention-cadre de coopération dans le domaine de la formation professionnelle: cette convention a pour objectif de fixer le cadre global de coopération entre les parties dans le domaine de la formation professionnelle, en s’engagent à renforcer une coopération qui portera sur plusieurs axes, dont notamment la réservation d’un quota de 60 places pédagogiques, réparties sur une durée de 3 ans à raison de 20 places par an, à partir de la rentrée 2023-2024, au profit des jeunes stagiaires cabo-verdiens, en formation dans plusieurs niveaux et spécialités, la formation du personnel administratif et d’encadrement techno-pédagogique, l’échange d’expériences, etc.

- Accord-cadre de coopération relatif à l’octroi de bourses académiques, de stages et de partage d’expertises: en vertu de cet accord, les deux parties s’engagent à promouvoir davantage leur coopération dans les domaines culturel, scientifique, technique et socio-économique, ainsi que dans les secteurs où cette coopération s’avérerait opportune, à travers notamment l’échange d’étudiants, l’octroi de bourses d’études, l’organisation de stages de formation et de perfectionnement, l’échange d’expériences, etc. L’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI) met à la disposition de la République du Cabo Verde un quota annuel de 60 bourses d’études dans les domaines universitaire et technique.