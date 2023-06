Aziz Akhannouch reçoit la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch et la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva, lundi 19 juin 2023 à Rabat.

Dans le cadre des préparatifs des prochaines Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI), qui se tiendront à Marrakech en octobre prochain, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu, lundi 19 juin à Rabat, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

Lors de cette réunion, les deux parties ont discuté des perspectives de coopération commune autour de la relance économique du Royaume, du chantier de la généralisation de la protection sociale, de la réforme fiscale, de la réforme du secteur public, ainsi que de la réforme du secteur financier.

À cet égard, la directrice générale du FMI a indiqué que le Maroc est un modèle de la gestion de la crise post-covid grâce à des actions gouvernementales ciblées et circonscrites dans le temps.

Pour Kristalina Georgieva, le Royaume, qui jouit d’une économie dynamique, est un modèle en matière de construction sociétale et de développement, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Aziz Akhannouch a rappelé les principaux fondements des politiques économique et sociale du gouvernement, et son attachement à poursuivre son action en vue d’améliorer les différents équilibres macro-économiques et d’assurer la mise en œuvre optimale des stratégies de développement majeures du Royaume dans les différents secteurs.

Cette orientation, a précisé Aziz Akhannouch, est dictée par les principales priorités arrêtées par la Loi de finances 2023, à travers la consolidation des bases de l’Etat social voulu par le Souverain, la promotion de l’investissement, la prise en charge de la problématique de gestion des ressources en eau et par la mise à disposition des moyens nécessaires à la garantie de la pérennité des réformes.

Le Chef du gouvernement et la directrice générale du FMI se sont, enfin, félicités de l’intensité que connaissent les consultations bilatérales concrétisées par les nombreuses visites entreprises par les responsables du FMI au Maroc, dans le cadre de l’assistance technique ou en marge des préparatifs des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI.