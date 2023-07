Grand oral d’Aziz Akhannouch le 17 juillet à la Chambre des représentants sur le thème des droits de la femme

C’est la première fois qu’Aziz Akhannouch exposera au Parlement la stratégie de son gouvernement au sujet des droits de la femme liés à l’enseignement, à l’emploi, à la lutte contre la violence et à la parité.

La question de la réforme du Code de la famille ainsi que le rôle que doit jouer la femme dans le domaine politique constitueront deux des principaux points qui ne manqueront pas d’être évoqués lors de cette séance.

Interrogé par Le360 sur l’importance de ce thème, le président du groupe parlementaire du Mouvement populaire (MP), Driss Sentissi a lancé un appel aux groupes parlementaires des partis politiques, majorité et opposition, les invitant à confier, lors de cette séance, à leurs députés femmes la mission de poser les questions au chef du gouvernement pour mieux faire parvenir leurs doléances.

«Il n’y a pas de meilleurs avocats de la cause féminine que les femmes elles-mêmes et c’est pour cette raison que nous proposons à ce que ce soient les femmes relevant des partis politiques qui puissent s’adresser à M. Aziz Akhannouch. Dans tous les cas, nous au MP, allons charger une femme pour interpeller le chef de l’exécutif», a affirmé Driss Sentissi avant d’indiquer que sur le fond, le MP reproche à «la coalition gouvernementale une série de manquements liés aux promesses électorales non tenues».