Pour la troisième semaine consécutive: un Conseil de gouvernement sans conférence de presse

«Le Conseil de gouvernement se réunira mais la conférence de presse a été une nouvelle fois ajournée à jeudi prochain. Les médias devront, par conséquent, attendre le retour du porte-parole des Lieux saints», a affirmé une source gouvernementale contactée par Le360.

Le 29 juin dernier, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, qui conduit la délégation officielle des pèlerins marocains, avait assisté à la réception annuelle organisée au Palais royal de Mina par le prince héritier et Premier ministre saoudien, Mohammed Ben Salmane.

El Hadj Baitas doit regagner le Maroc en provenance de l’Arabie saoudite dans la nuit du 6 juillet 2023. Quant au Conseil de gouvernement, il se réunira dans la journée du même jour et devrait entamer ses travaux par un exposé de la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire sur le bilan des acquis réalisés dans le secteur du tourisme et la feuille de route 2023-2026, indiquait, lundi, un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Le Conseil examinera, par la suite, un projet de loi modifiant et complétant la loi relative à l’acquisition, la mise en chantier et la refonte des navires de pêche, ajoutait le communiqué.

La réunion sera également consacrée à l’examen de deux projets de décret. Le premier modifie et complète le décret fixant les durées des cycles de formation à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II ainsi que les diplômes correspondants. Le second modifie et complète le décret fixant les conditions et les modalités de versement aux étudiants des bourses d’études et les conditions et modalités de mise des crédits réservés à ces bourses à la disposition de l’Office national des œuvres universitaires, sociales et culturelles.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, avait poursuivi la même source, faisant savoir que le gouvernement tiendra par la suite une réunion privée consacrée à l’examen de certaines propositions de loi.