Le français Teleperformance va racheter Majorel, filiale du groupe Saham

Un big deal. L’expression n’est pas de trop pour qualifier le projet d’acquisition de Majorel par le groupe français Teleperformance, l’un des leaders mondiaux de la gestion de la relation client. L’opération a été révélée par la multinationale dans un communiqué publié mercredi 26 avril. «Les actionnaires majoritaires de Majorel, à savoir Bertelsmann et Saham, qui représentent environ 79% des actions de l’entreprise, se sont chacun engagés, de manère irrévocable, à apporter à l’offre leurs titres Majorel», précise-t-elle.

Teleperformance a proposé soit un montant de 3 milliards d’euros pour racheter Majorel (30 euros par action) ou une offre par titres. C’est la deuxième option qui a été choisie par Bertelsmann et Saham, ce qui leur permettra d’obtenir jusqu’à 4,6 millions de nouvelles actions dans la nouvelle entité, soit 7,2% du capital.

«Majorel a connu une croissance extraordinaire et nous sommes ravis que, pour la suite de son développement, Majorel s’unisse à Teleperformance, qui partage nos valeurs fondamentales et notre vision. C’est avec une grande confiance que nous confions nos précieux clients et nos employés dévoués à l’entité combinée. Saham se réjouit de prendre part à la poursuite de l’aventure et de la croissance à venir», a déclaré Moulay Hafid Elalamy, PDG de Saham et président du Conseil de surveillance de Majorel, cité dans le communiqué.

A travers cette opération de fusion-absorption, Teleperformance souhaite augmenter sa présence mondiale. Outre les marchés américains dans lesquels il est déjà bien implanté, le groupe français pourra renforcer son assise en Europe grâce au réseau de Majorel, mais également en Afrique et en Asie-Pacifique.

Le géant mondial des centres d’appels ambitionne également d’accélérer sa transformation digitale. «Ce rachat va permettre d’intégrer les investissements faits par Majorel dans les services numériques au sein de l’offre d’intelligence artificielle (IA) développée en interne par Teleperformance», a confirmé son PDG, Daniel Julien, dans une déclaration à l’agence Reuters.

L’opération de rachat devra d’abord passer par les étapes de l’offre publique d’achat et obtenir les autorisations règlementaires en matière de concurrence dans certains pays avant d’être opérationnelle. Une fois validée, cette alliance donnera naissance à un leader mondial de la relation client, qui disposera de pas moins de 500.000 collaborateurs dans 95 pays. «La combinaison Teleperformance-Majorel donnera naissance à un groupe d’environ 12 milliards de dollars de revenus dans les services aux entreprises en solutions digitales (pro-forma 2023), avec une présence forte dans toutes les grandes économies du monde», a souligné Teleperformance.

Pour rappel, Saham et Bertelsmann avaient annoncé, le 19 septembre 2022, l’arrêt des discussions avec le groupe Sitel, un autre acteur de la relation client, et son actionnaire majoritaire, la famille Mulliez, pour une fusion. Cette annonce survenait trois mois après un accord signé entre les actionnaires des deux entités, le 20 juin 2022.