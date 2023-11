Outsourcing: le Maroc 2ème en Afrique et 28ème mondial, selon le GSLI 2023

Le Maroc confirme son attrait pour les investisseurs étrangers qui souhaitent externaliser leurs services (outsourcing). Le Royaume occupe la 2ème place en Afrique et 28ème sur le plan mondial d’après l’édition 2023 du Global Services Location Index (GSLI). Établi par le cabinet de conseil en stratégie américain Kearney, ce classement évalue les investissements dans ce secteur dans 78 pays.

Mieux, grâce à un bond de 12 places par rapport au classement de 2021, le Royaume figure parmi les 7 pays qui ont réalisé la meilleure progression dans cet indice, aux côtés de géants mondiaux comme Singapour et le Canada.

En Afrique, le Maroc arrive derrière l’Égypte (23ème mondial), qui a perdu 8 places par rapport au précédent classement, et devance largement son voisin l’Algérie, classée 71ème mondial. Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Rabat arrive en 4ème position derrière les Emirats arabes unis (21ème mondial), l’Égypte et la Turquie (26ème mondial).

D’après les auteurs du GSLI, «sa compétitivité en termes de coûts et sa main-d’œuvre qualifiée et multilingue, ainsi que le renforcement des compétences numériques ont permis au pays (le Maroc, NDLR) d’améliorer ses capacités et d’attirer des investissements dans l’outsourcing».

Une croissance qui devrait se poursuivre, puisque «le gouvernement prévoit d’investir des millions de dollars dans le secteur de l’externalisation afin de créer environ 5.000 nouveaux emplois d’ici la fin de l’année 2026», soulignent-ils.

Le Top 7 des pays africains qui attirent le plus d’investissements dans l’outsourcing (Source: Global Services Location Index 2023)

Pays Rang Afrique Rang mondial Egypte 1er 23ème Maroc 2ème 28ème Maurice 3ème 32ème Kenya 4ème 41ème Ghana 5ème 45ème Afrique du Sud 6ème 59ème Algérie 7ème 71ème

À noter qu’au Maroc, le secteur de l’outsourcing, qui rassemble 1.200 entreprises, fait partie des domaines à forte croissance au Maroc. D’après le ministère de la Transition numérique, le secteur a généré un chiffre d’affaires à l’export de services de 15,7 milliards de dirhams en 2022, soit une hausse de près de 3 milliards de dirhams par rapport à 2020. C’est aussi un grand pourvoyeur d’emplois, avec près de 130.000 postes créés.

Pour établir son classement, le GSLI évalue les pays sur la base de 52 critères répartis en quatre indicateurs clés: l’attrait financier, l’expertise en main-d’œuvre, l’environnement des affaires et la connectivité numérique.