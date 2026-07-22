Outsourcing: le Maroc fait son entrée dans le Top 20 mondial

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Le Maroc fait son entrée dans le Top 20 mondial des destinations d’externalisation les mieux préparées à l’intelligence artificielle. Selon un communiqué publié le 21 juillet 2026 par la Fédération marocaine de l’externalisation des services (FMES), le Royaume se classe 19ème dans le premier Global Outsourcing AI Readiness Index, une étude internationale consacrée à la préparation des principales destinations d’outsourcing face aux transformations induites par l’IA.

Le résultat ne signale pas seulement une progression dans un palmarès international. Il indique surtout que la hiérarchie des destinations d’externalisation se modifie lorsque l’intelligence artificielle entre dans l’évaluation de leur compétitivité. Le Maroc, auparavant classé 28ème dans le Global Services Location Index de Kearney, rejoint ainsi les 20 destinations les plus performantes dès lors que la capacité d’intégration de l’IA devient un critère déterminant.

La comparaison doit néanmoins être maniée avec précaution. Le communiqué de la FMES précise que les deux études reposent sur des méthodologies différentes. Le positionnement obtenu dans le Global Outsourcing AI Readiness Index ne peut donc pas être interprété comme une progression mécanique entre deux éditions d’un même classement. Il révèle plutôt une différence de lecture car le Maroc apparaît mieux positionné lorsque l’évaluation accorde une place centrale à l’aptitude technologique des destinations.

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Ce décalage constitue l’enseignement économique principal du classement. Les avantages historiques d’une destination d’outsourcing ne suffisent plus à eux seuls à déterminer sa place dans la chaîne de valeur. La capacité à adopter l’intelligence artificielle, à l’insérer dans les processus de production et à l’articuler avec les compétences humaines devient, selon l’analyse défendue par la FMES, un facteur de différenciation internationale.

«Lorsque la capacité à intégrer l’intelligence artificielle devient un facteur déterminant de compétitivité, le Maroc figure parmi les 20 destinations les plus performantes au monde», souligne ainsi le communiqué. La Fédération attribue ce résultat à des talents reconnus, à une expertise éprouvée dans les services externalisés, à des infrastructures performantes et à un écosystème engagé dans l’adoption de l’IA.

L’IA comme instrument de montée en gamme

Le classement intervient au moment où l’intelligence artificielle alimente des interrogations sur l’évolution des activités externalisées. La FMES défend une lecture fondée sur la complémentarité entre technologie et capital humain. L’enjeu ne serait pas de substituer systématiquement la machine aux compétences, mais d’utiliser l’IA pour accroître la valeur produite par les métiers du secteur.

Youssef Chraibi, président de la FMES, résume cette orientation en affirmant que le Maroc a pris «très tôt le virage de l’IA, non pas pour remplacer l’humain, mais pour augmenter sa valeur». Le positionnement du Royaume dépendrait ainsi moins d’une simple adoption d’outils technologiques que de leur capacité à soutenir une transformation qualitative des services externalisés.

La distinction est importante. Une utilisation de l’intelligence artificielle limitée à l’automatisation pourrait réduire la valeur de certaines prestations. Son intégration comme outil d’augmentation des compétences peut, à l’inverse, favoriser une évolution vers des services plus complexes. Le communiqué présente précisément la 19ème place mondiale comme la reconnaissance d’une stratégie consistant à associer talents, expertise sectorielle, infrastructures et technologies.

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«Nous n’avons pas subi la révolution de l’intelligence artificielle. Nous avons choisi de l’embrasser», déclare Youssef Chraibi. La formule traduit le positionnement revendiqué par la Fédération: faire de la rupture technologique un moyen de préserver la compétitivité du Maroc plutôt qu’un facteur d’érosion de ses avantages.

Le rang obtenu constitue toutefois un indicateur de préparation, et non la garantie automatique d’une création supplémentaire de valeur. La FMES estime que cette reconnaissance doit désormais être convertie en croissance, en investissements et en emplois qualifiés. Le passage d’un avantage de classement à des résultats économiques dépendra donc de la poursuite des efforts engagés et de leur traduction dans l’activité du secteur.

Le communiqué associe à cet objectif les acteurs publics, au premier rang desquels figurent le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ainsi que les opérateurs privés et académiques. Une telle coordination doit permettre d’aligner l’évolution des compétences, les besoins des entreprises et l’adoption des technologies par l’écosystème de l’externalisation.

La FMES, qui regroupe les principaux acteurs marocains de l’outsourcing, inscrit cette démarche dans une ambition de structuration et d’accompagnement du secteur. Son communiqué présente l’intelligence artificielle comme un levier de montée en gamme et de création de valeur, aussi bien sur le marché national qu’international.

Ce classement ouvre ainsi des perspectives, mais il impose aussi une exigence. La 19ème place mondiale montre que le Maroc dispose d’atouts dans un contexte où l’intelligence artificielle devient un levier majeur de compétitivité. Leur consolidation dépendra désormais de la capacité du secteur à transformer cette préparation technologique en services à plus forte valeur ajoutée, en investissements et en emplois qualifiés.