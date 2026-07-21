Société

Visas Schengen: BLS International déploie un nouveau système pour mettre fin au chaos des rendez-vous

Un passeport marocain adossé à un visa Schengen.

La galère des rendez-vous pour les visas et l’emprise des intermédiaires informels pourraient bientôt appartenir au passé. Dans un communiqué, BLS International annonce la mise en place d’un nouveau dispositif destiné à assainir le système et garantir un accès équitable aux créneaux.

Par La Rédaction
Le 21/07/2026 à 12h37

L’opérateur explique ainsi vouloir «garantir l’équité d’accès, la transparence et la cohérence des services», en s’appuyant sur de nouveaux outils de contrôle et de surveillance. À travers ce dispositif, BLS International entend surtout reprendre la maîtrise du système de rendez-vous, longtemps perturbé par les réservations abusives et l’intervention des «semsara», en rendant l’accès aux créneaux plus juste et plus sécurisé pour les demandeurs.

Concrètement, plusieurs mécanismes ont été introduits pour empêcher la monopolisation des rendez-vous par des robots ou des réseaux organisés. Le dispositif repose notamment sur «un système multicouche d’intégrité des rendez-vous», combinant CAPTCHA, authentification par SMS (OTP) et détection des comportements suspects.

Lire aussi : Visa: BLS international alerte contre les intermédiaires non autorisés

L’objectif est de bloquer les tentatives automatisées et limiter les abus qui alimentent le marché parallèle des rendez-vous. Ces pratiques, largement dénoncées par les demandeurs, rendent souvent l’accès aux créneaux difficile sans passer par des intermédiaires payants.

Dans son communiqué, BLS International souligne également le recours à «des mécanismes de surveillance en temps réel» pour superviser l’attribution des rendez-vous et «garantir des expériences plus fluides, fiables et équitables».

En parallèle, l’entreprise affirme renforcer le suivi opérationnel dans ses centres, notamment en période de forte demande, afin d’assurer «la continuité des opérations, la réactivité et la cohérence de l’expérience demandeur».

Par La Rédaction
Le 21/07/2026 à 12h37
#BLS#Maroc#Visas#Schengen

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