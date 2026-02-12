Société

Visa: BLS international alerte contre les intermédiaires non autorisés

Un visa Schengen.

Un visa Schengen.. DR

BLS International renforce ses dispositifs de cybersécurité dans le royaume pour sécuriser les services de demande de visa face à la recrudescence des tentatives de fraude. Le prestataire annonce également le lancement d’une campagne de sensibilisation servant à alerter les citoyens marocains contre les intermédiaires non autorisés et les pratiques frauduleuses.

Par La Rédaction
Le 12/02/2026 à 11h38

BLS International poursuit le renforcement de ses systèmes de sécurité numérique afin de garantir un accès sécurisé et équitable aux services de visa au Maroc, dans un contexte de forte demande et de multiplication des tentatives de fraude.

Le prestataire indique avoir consolidé son infrastructure technologique, qui couvre l’ensemble du parcours des demandeurs, de la prise de rendez-vous en ligne à l’enrôlement biométrique. Ces plateformes, soumises à des volumes élevés de trafic, font l’objet de mises à jour régulières et de dispositifs de protection renforcés.

Lire aussi : Visas pour la France: TLScontact passe à l’attribution automatique des rendez-vous pour lutter contre la fraude

Parmi les mesures mises en place figurent des systèmes de protection contre les cyberattaques avancées, des outils de surveillance des menaces en temps réel, des mécanismes de détection de la fraude, ainsi que des technologies de prévention des accès automatisés abusifs. Les données biométriques bénéficient de contrôles spécifiques, incluant des validations côté serveur et des vérifications de vivacité.

En parallèle, BLS International a lancé une campagne de sensibilisation nationale pour informer les demandeurs des arnaques courantes et les mettre en garde contre les agents et intermédiaires non autorisés, en rappelant l’importance d’utiliser exclusivement les canaux officiels.

Lire aussi : Le Canada met à l’essai ses visas numériques, des Marocains parmi les premiers concernés

«Nous investissons en permanence dans l’ingénierie de sécurité avancée et la résilience des systèmes afin d’assurer aux demandeurs un accès à une infrastructure numérique stable et protégée», déclare Amit Ganpuley, directeur régional Afrique du Nord de BLS International. «La technologie joue un rôle central dans la protection des demandeurs, des processus gouvernementaux et de la confiance du public», conclut-il.

#Bls international#Visa#demande#rendez vous#fraude#intermediaires#dispositif#cybersécurité#voyage

LEs contenus liés

Société

Société

Société

Politique

Revues de presse

