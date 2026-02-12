Visa: BLS international alerte contre les intermédiaires non autorisés

BLS International poursuit le renforcement de ses systèmes de sécurité numérique afin de garantir un accès sécurisé et équitable aux services de visa au Maroc, dans un contexte de forte demande et de multiplication des tentatives de fraude.

Le prestataire indique avoir consolidé son infrastructure technologique, qui couvre l’ensemble du parcours des demandeurs, de la prise de rendez-vous en ligne à l’enrôlement biométrique. Ces plateformes, soumises à des volumes élevés de trafic, font l’objet de mises à jour régulières et de dispositifs de protection renforcés.

Parmi les mesures mises en place figurent des systèmes de protection contre les cyberattaques avancées, des outils de surveillance des menaces en temps réel, des mécanismes de détection de la fraude, ainsi que des technologies de prévention des accès automatisés abusifs. Les données biométriques bénéficient de contrôles spécifiques, incluant des validations côté serveur et des vérifications de vivacité.

En parallèle, BLS International a lancé une campagne de sensibilisation nationale pour informer les demandeurs des arnaques courantes et les mettre en garde contre les agents et intermédiaires non autorisés, en rappelant l’importance d’utiliser exclusivement les canaux officiels.

«Nous investissons en permanence dans l’ingénierie de sécurité avancée et la résilience des systèmes afin d’assurer aux demandeurs un accès à une infrastructure numérique stable et protégée», déclare Amit Ganpuley, directeur régional Afrique du Nord de BLS International. «La technologie joue un rôle central dans la protection des demandeurs, des processus gouvernementaux et de la confiance du public», conclut-il.