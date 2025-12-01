Le Canada met à l’essai ses visas numériques, des Marocains parmi les premiers concernés

Dans un avis publié le 27 novembre sur le site du gouvernement du Canada, Ottawa annonce le lancement d’une phase expérimentale de son projet d’essai des visas numériques.

Ainsi, pour une période limitée, seuls quelques Marocains ayant obtenu un visa de visiteur pourraient bénéficier d’«une version numérique de leur visa en plus de la vignette apposée dans leur passeport».

Le projet pilote sur l’utilisation de visas numériques est présenté par le gouvernement du Canada comme étant «un excellent moyen d’obtenir des commentaires précieux de la part des personnes y participant. Il permettra également au gouvernement de concevoir des visas numériques sûrs, accessibles et faciles à utiliser, et de vérifier leur compatibilité avec les tierces parties telles que les compagnies aériennes».

Selon Ottawa, les visas numériques visent à faciliter les déplacements vers le Canada en offrant un dispositif plus rapide, plus sûr et plus pratique. Ils réduisent la nécessité d’envoyer un passeport par la poste ou de le présenter pour obtenir un visa, ils améliorent le contrôle et la sécurité, et ils permettent à la clientèle de ne communiquer que les renseignements nécessaires. Ils peuvent également rendre plus efficace la prestation des programmes et réduire les coûts d’impression et d’envoi postal.

Ce projet pilote respecte, par ailleurs, toutes les règles du gouvernement du Canada en matière de confidentialité et de sécurité, ce qui garantit que les visas numériques sont sûrs, faciles à utiliser et compatibles à l’échelle internationale. Les leçons tirées de ce projet pilote aideront à définir la manière dont Ottawa délivrera les documents d’immigration numériques à l’avenir, assurent les autorités.

Le gouvernement canadien note, toutefois, que certains Marocains peuvent être admissibles à une autorisation de voyage électronique (AVE) au lieu d’un visa pour se rendre au Canada par avion. Il s’agit notamment des personnes qui ont déjà été titulaires d’un visa de visiteur canadien au cours des dix dernières années ou qui détiennent actuellement un visa de non-immigrant valide des États-Unis. Ce visa américain doit être valide au moment de la demande d’AVE.

L’AVE concerne par ailleurs les voyageurs qui se rendent au Canada pour un séjour temporaire, généralement limité à six mois, ou qui arrivent par voie aérienne ou transitent par un aéroport canadien avec un passeport valide de l’un des pays visés par l’obligation de visa qui sont admissibles.