La Chambre de commerce britannique lance un service premium visa UK à Casablanca

Siège de la chambre de commerce britannique.

La BritCham met en place un dispositif dédié aux demandes de visa vers le Royaume-Uni, en partenariat avec le département gouvernemental britannique chargé du visa et de l’immigration (UKVI).

Par La Rédaction
Le 13/11/2025 à 14h17

Dans un communiqué, la Chambre de commerce britannique pour le Maroc (BritCham) annonce le lancement d’un service premium visa UK à Casablanca.

Ce service s’inscrit dans une logique de proximité, en regroupant toutes les étapes de la procédure dans un espace réservé et confidentiel. L’initiative répond à une demande croissante de fluidité dans les démarches administratives, portée autant par les entreprises que par les voyageurs individuels.

Lire aussi : Maroc-Royaume-Uni: une relation millénaire, qui s'inscrit dans la pérennité

Au cœur de ce nouveau dispositif, la BritCham met en avant un accompagnement conçu pour réduire les incertitudes qui entourent souvent les demandes de visa. L’équipe en charge, formée et agréée, assure la vérification des dossiers, le remplissage des formulaires et le suivi du traitement. Cette organisation vise à sécuriser les dépôts de demandes tout en limitant les erreurs susceptibles d’entraîner des refus.

Une approche que résume Ilham Bennis, directrice générale de la BritCham, lorsqu’elle indique qu’«avec ce partenariat inédit entre la BritCham et UKVI, nous plaçons Casablanca au cœur d’un dispositif premium qui simplifie la mobilité vers le Royaume-Uni tout en garantissant un accompagnement de haut niveau».

En quoi consiste ce service?

Le service est ouvert aux demandes de visa touriste et business, permettant ainsi à un large public d’accéder à une solution plus directe et mieux encadrée. Les tâches habituellement réparties entre différents prestataires sont désormais regroupées en un seul lieu, de la vérification des documents à la collecte du passeport. Cette centralisation apporte une nouvelle lisibilité aux démarches, particulièrement appréciée des entreprises qui organisent des déplacements fréquents ou nécessitent une gestion rapide des procédures.

Cette initiative s’insère dans une continuité historique. Depuis 1923, la Chambre de commerce britannique pour le Maroc œuvre au développement des relations économiques entre les deux pays. Ses missions s’étendent de l’information au soutien opérationnel, en passant par la création de passerelles entre les communautés d’affaires. L’objectif reste d’ancrer la Chambre comme interlocuteur privilégié et de renforcer sa contribution à la coopération entre les forces économiques des deux Royaumes.

Par La Rédaction
Le 13/11/2025 à 14h17
