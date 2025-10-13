Maroc–Royaume-Uni: une alliance économique renforcée à l’ère post-Brexit

Face au double défi du post-Brexit et de la domination américaine, le Royaume-Uni multiplie les partenariats stratégiques avec des alliés fiables. Parmi eux, le Maroc s’impose désormais comme un partenaire économique et politique de choix. Londres et Rabat misent sur une coopération «gagnant-gagnant» aux perspectives prometteuses, écrit le magazine Challenge dans une analyse dédiée.

L’élection d’Ali Belhaj à la tête du Conseil d’affaires Maroc–Royaume-Uni au sein de la CGEM marque une nouvelle étape dans cette dynamique. Plus qu’un simple geste institutionnel, cette nomination symbolise la volonté des deux royaumes d’intensifier leurs échanges et de consolider une relation bilatérale déjà en pleine expansion, a-t-on pu lire.

Aux côtés de Belhaj, des figures majeures du monde économique marocain —Abdelmajid Iraqui Houssaini (Taqa Morocco), Farid Bennis (Laprophan) ou encore Zouhaïr Bennani (Label’Vie–Carrefour)— illustrent la dimension stratégique de cette coopération. Du côté britannique, des personnalités influentes comme Karan Bilimoria, PDG de Cobra Beer et président du UK India Business Council, participent également à ce rapprochement.

Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, Londres a cherché à renforcer ses liens commerciaux avec les pays émergents. Et le Royaume, par sa stabilité et son attractivité, s’impose comme une plateforme pro-business incontournable pour les entreprises britanniques, souligne le magazine Challenge.

Selon le dernier rapport du Department for Business and Trade, publié le 19 septembre 2025, les échanges bilatéraux entre le Maroc et le Royaume-Uni ont atteint 4,4 milliards de livres sterling (près de 56 milliards de dirhams) sur les quatre derniers trimestres, soit une hausse de 16,4% en un an.

Les exportations britanniques vers le Maroc ont progressé de 23%, pour atteindre 21,6 milliards de dirhams, tandis que les importations marocaines vers le Royaume-Uni ont augmenté de 12,6%, totalisant 34,3 milliards de dirhams.

Le Maroc figure désormais au 51ᵉ rang des partenaires commerciaux du Royaume-Uni. Les échanges se concentrent sur l’énergie raffinée, les minerais et l’automobile côté britannique, tandis que Rabat se distingue par ses performances dans l’agroalimentaire, les composants électriques et l’ameublement.

Le secteur des services n’est pas en reste: le tourisme britannique génère à lui seul plus de 10,4 milliards de dirhams, soit 80% des services exportés par le Maroc vers le Royaume-Uni.

Au-delà des chiffres, relève Challenge, cette coopération s’inscrit dans une logique de long terme. Conscients des mutations géopolitiques mondiales, les décideurs des deux pays entendent faire de ce partenariat un levier de croissance, d’investissement et de compétitivité internationale.