Exportations: comment le top 10 des clients du Maroc a été recomposé entre 2015 et 2024

Au cours de la dernière décennie, le classement des principaux clients du Maroc a été marqué par des progressions spectaculaires et des déclins notables. Mais cette mutation n’a aucunement affecté les deux principaux protagonistes, l’Espagne et la France, qui consolident au fil des années leur statut de partenaires commerciaux de premier plan du Maroc, en étant notamment en tête des destinations privilégiées de ses exportations.

Les deux pays européens se partagent, en effet, sans conteste les deux premières places du classement des clients du royaume durant toute la décennie, totalisant à eux seuls près de 60% des exportations marocaines vers le top 10 en 2024 et plus de 41% du total des exportations marocaines en cette année-là, selon les données de l’Office des changes.

Les exportations vers l’Espagne ont plus que doublé

Ainsi, l’Espagne, client numéro un chaque année, a même plus que doublé ses achats: de 49 milliards de dirhams (MMDH) en 2015 à 100,65 MMDH en 2024. Au cours de l’année dernière, le Maroc représentait globalement 2,32% des importations espagnoles, devenant ainsi le dixième fournisseur mondial de l’Espagne et son premier en Afrique, avec 28% des importations espagnoles depuis le continent, selon le ministère espagnol de l’Économie, du Commerce et des Entreprises.

L’évolution des exportations vers le top 10 des clients du Maroc entre 2015 et 2024 en milliards de dirhams (Source: Office des changes).

Pays 2015 2019 2023 2024 Espagne 49,086 68,59 96,96 100,65 France 44,69 62,06 87,47 87,20 Italie 9,52 13,14 22,30 23,70 Allemagne 5,57 9,01 18,39 23,45 Royaume-Uni 6,01 6,99 19,17 20,62 Inde 8,55 8,22 12,33 14,60 États-Unis 7,69 11,18 12,69 13,78 Brésil 6,49 8,63 12,19 13,17 Turquie 6,65 6,27 11,83 11,64 Portugal 2,80 4,27 6,92 7,35

L’Espagne absorbe 38% des exportations marocaines vers l’Union européenne (UE), suivie par la France (27%) et l’Italie (9%), note-t-il. Les exportations marocaines vers l’Espagne sont composées principalement d’appareils et composants électriques, vêtements, véhicules et pièces automobiles, produits de la mer, fruits et légumes, notamment poivrons, haricots verts et tomates.

La France: du simple au double

En deuxième position, la France a également vu ses importations en provenance du Maroc passer presque du simple au double au cours de la décennie (de 44,69 à 87,20 MMDH). Ces importations sont dominées par l’industrie automobile, notamment les véhicules montés, les pièces détachées et les faisceaux électriques, grâce aux plateformes industrielles de Tanger et Kénitra.

Elles sont également constituées des produits agricoles (notamment les fruits et légumes, en particulier les tomates, les agrumes, les fruits rouges, les courgettes, les poivrons), le textile et habillement, les engrais phosphatés, les composants électroniques et électriques.

L’Italie: une croissance régulière

L’Italie complète le podium, passant de 9,5 MMDH en 2015 à 23,7 MMDH en 2024. Même elle a été reléguée à la quatrième place en 2018 et 2022 et la cinquième place en 2021, ce marché a affiché une croissance régulière. Les exportations marocaines vers l’Italie comprennent principalement des produits agricoles, des textiles, des produits de la mer et des produits de l’industrie automobile.

L’ascension remarquable de l’Allemagne et du Royaume-Uni

Le plus grand bond en avant revient à l’Allemagne: de 9ème en 2015 (5,57 MMDH), elle a grimpé jusqu’à la 3ème place en 2024 (23,45 MMDH). Les expéditions marocaines vers ce pays sont composées essentiellement des équipements électrotechniques, véhicules, articles d’habillement, produits agricoles, dont les produits maraîchers (tomates, fruits rouges, poivrons, pastèques, avocats et courgettes) et les produits transformés.

La répartition des exportations marocaines en 2024 par pays du top 10 des clients du Maroc.

Le Royaume-Uni suit une trajectoire similaire: 8ème en 2015 (6,01 MMDH), il atteint la 5ème place en 2024 (20,62 MMDH). Son entrée dans le top 5 illustre le dynamisme des relations commerciales entre les deux royaumes post-Brexit.

Les exportations marocaines vers le Royaume-Uni sont constituées principalement de fruits et légumes, d’équipements électriques intermédiaires,d’automobiles, de meubles et de textile-habillement.

Le Brésil volatile, les États-Unis et l’Inde plutôt stables

Le Brésil a incarné la volatilité: 7ème en 2015 (6,4 MMDH), il a bondi à la 3ème place en 2021 (19,24 MMDH), avant de redescendre au 8ème rang en 2024 (13,17 Mds DH). Les exportations marocaines vers le Brésil restent dominées par les engrais et les produits chimiques inorganiques. Elles portent également sur le sel, le soufre, le plâtre et le ciment, les produits de la mer, les machines, les appareils et les matériaux électriques, les vêtements et les véhicules.

À l’inverse, les États-Unis et l’Inde ont conservé des positions stables (entre 4ème et 7ème), malgré des variations ponctuelles. Les principaux articles exportés par le Royaume vers les USA sont les engrais minéraux ou chimiques, l’industrie automobile, les dispositifs semi-conducteurs, les agrumes et les poissons transformés.

Pour l’Inde, les principaux produits d’exportation marocains sont l’acide phosphorique, le phosphate, les minerais métalliques et les produits chimiques inorganiques.

Le Portugal accède au top 10, la Belgique out

La surprise vient du Portugal, qui fait son entrée dans le top 10 en 2023 (6,92 MMDH) et confirme sa 10ème place en 2024 (7,35 MMDH). Les exportations marocaines vers ce pays ibérique sont constituées pour l’essentiel de vêtements confectionnés, de câbles, d’engrais et de produits de l’agriculture et de la pêche.

À l’opposé, la Belgique, présente de 2015 à 2022, disparaît du classement en 2023. Les exportations marocaines vers la Belgique comprennent principalement des produits agricoles, des produits de l’artisanat et des services.

La Turquie a, quant à elle, reculé, passant de la 6ème en 2015 à la 9ème place en 2023 et 2024. Les principaux produits qui exportés par le royaume sont les véhicules, les tracteurs, les engrais, les machines et les appareils électriques.

Perspectives: diversification et résilience

Dans un contexte mondial en perpétuelle recomposition, le Maroc diversifie progressivement ses débouchés à l’export, tout en consolidant ses liens historiques avec ses partenaires européens. Reste à savoir si cette dynamique permettra au Royaume de renforcer son positionnement à l’échelle mondiale et de réduire sa dépendance aux marchés traditionnels.