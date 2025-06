Textile marocain: une croissance de 9% vers l’UE au premier trimestre 2025

Les exportations marocaines d’habillement vers l’Union européenne poursuivent leur dynamique haussière. Après une progression de 6,8% enregistrée en 2024, elles se sont accélérées au premier trimestre 2025, atteignant une croissance de 9% pour un total de 650,7 millions d’euros, selon les données publiées par Eurostat, l’office statistique de l’UE.

Cette performance permet au Maroc de consolider sa position de huitième fournisseur en habillement du marché communautaire, et ce, malgré la montée en puissance des exportations de ses concurrents asiatiques.

L’analyse de ces chiffres par pays montre que le marché espagnol a absorbé plus de 58,68% des exportations marocaines de l’habillement vers l’UE au cours des trois premiers mois de 2025.

Exportations marocaines par pays à fin mars 2025 en milliers d’euros. (Source: Eurostat. Traitement AMITH)

Pays 2025 2024 2023 Espagne 381.853 325.331 313.465 France 139.357 143.775 154.835 Allemagne 47.256 37.408 50.882 Italie 27.366 30.098 36.684 Benelux 19.914 30.679 36.177

Les expéditions marocaines vers l’Espagne ont enregistré la deuxième plus forte progression (+17% par rapport à fin mars 2024) parmi les principaux marchés d’exportation, juste derrière l’Allemagne (+26%).

L’Espagne s’impose également comme l’unique marché à afficher une progression notable sur un an, avec une hausse de 22% par rapport au premier trimestre 2023, confirmant ainsi son statut de principal débouché européen de l’habillement marocain.

Exportations marocaines par famille de produits à fin février 2025 en millions de dirhams. (Source: Office des changes. Traitement AMITH).

Famille de produit 2025 2024 2023 Robe 775 715 710 Chemisier 756 745 850 Pantalon 650 767 827 T-shirt 543 563 488 jupe 158 200 188 Chemise 145 165 189 Pullover 92 106 126 Vêtements dessous 30 37 40 Total 6.764 7.242 7.120

Le marché français arrive en deuxième position avec une part de 21,41%, suivi des marchés allemand (7,26%), italien (4,2%), et bénéluxois (3%).

S’agissant de la répartition des exportations par famille de produits, les données de l’Office des changes, relayées par l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH), font apparaître, pour les deux premiers mois de 2025, une prédominance de la robe, qui représente 11,45% des envois. Elle est suivie du chemisier (11,17%), du pantalon (9,6%), du T-shirt (8%) et, plus loin derrière, de la jupe (2,33%).