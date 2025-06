Textile: Valerius Morocco renforce son ancrage industriel

Valerius Morocco a officiellement lancé une unité de fabrication de vêtements à Salé, en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce. Ce projet, financé par un investissement total de 102,72 millions de dirhams dans le cadre du Fonds de développement industriel et d’investissement (FDII), devrait générer environ 1 640 emplois directs et indirects, indique le quotidien Les Inspirations Eco.

Cette implantation confirme l’attractivité du Maroc dans la relocalisation des chaînes de valeur du secteur textile à l’échelle euro-méditerranéenne. « Le Maroc constitue un choix stratégique pour les industriels portugais du textile cherchant à renforcer leurs chaînes d’approvisionnement de proximité », a souligné le ministre. Avec un chiffre d’affaires à l’export proche de 46 milliards de dirhams et plus de 227 000 emplois, le textile reste un pilier essentiel de l’économie marocaine, lit-on.

«Valerius Morocco est née d’une joint-venture entre la société marocaine SG3H et le groupe industriel portugais Valerius Group, reconnu en Europe pour son expertise dans la production textile intégrée, combinant design, R&D, fabrication et distribution», précise Les Inspirations Eco. Le choix de Salé traduit une stratégie d’expansion ciblée vers un écosystème fast fashion durable et proche des marchés finaux. «Ce partenariat nous permet aujourd’hui de produire pour de grandes marques, qu’elles soient basées aux États-Unis ou en Europe», précise Hammani Amahzoune, directeur général de Valerius Morocco. Il insiste sur la qualité comme levier de différenciation, soutenue par des équipements de pointe importés d’Europe et des États-Unis, témoignant de leur ambition d’excellence industrielle.

L’usine de Salé se positionne comme un maillon stratégique de la chaîne fast fashion, respectant des standards élevés en design, réactivité et durabilité. L’entreprise entend également se distinguer par une démarche écoresponsable. Ryad Mezzour a notamment évoqué un partenariat prometteur entre les industries textiles marocaines et portugaises, notamment dans des domaines innovants comme les fibres recyclées et les procédés de teinture écologiques.

Cette orientation vers des pratiques industrielles plus durables s’accompagne d’un investissement important dans la formation continue des équipes. «La montée en compétences de nos collaborateurs a été clé pour attirer l’intérêt de grandes marques internationales», souligne Hammani Amahzoune. Le capital humain est ainsi reconnu comme un facteur crucial de compétitivité dans un secteur où agilité et rapidité d’exécution sont devenues des impératifs.

Avec cette nouvelle usine, le Maroc entend consolider son rôle de plateforme industrielle textile à forte valeur ajoutée, combinant attractivité logistique, savoir-faire local et exigences internationales. Valerius Morocco contribue ainsi à la montée en gamme de la filière, affirmant un modèle de production résilient, à un moment où l’Europe cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement.