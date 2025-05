Textile: les opérateurs marocains amorcent leur montée en gamme

L’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) s’allie à Swisscontact dans une opération stratégique visant à connecter les industriels marocains aux acheteurs suisses et allemands. «Dans un contexte de recomposition des chaînes de valeur, le Maroc entend ainsi consolider sa place en tant que plateforme industrielle de proximité», rapporte le quotidien Les Inspirations Éco dans son édition du 6 avril. Le secteur textile, pilier historique de l’emploi manufacturier national, est au cœur de cette ambition. L’AMITH bénéficie ici du soutien du Swiss Import Promotion Programme (SIPPO), financé par le Secrétariat d’État à l’Économie suisse (SECO) et mis en œuvre par Swisscontact.

«Concrètement, cette initiative prend la forme d’une mission de terrain, menée par une équipe de consultants dédiés, chargée d’identifier, de préparer et de connecter des entreprises marocaines aux attentes rigoureuses des donneurs d’ordre germanophones», lit-on. L’accent est mis sur la production éthique, la qualité, la logistique réactive et la traçabilité. Il s’agit d’ouvrir des portes, d’organiser des rencontres business ciblées, de professionnaliser les supports de communication et d’assurer un suivi efficace des opportunités commerciales.

L’objectif est de faire émerger un textile marocain à forte valeur ajoutée. L’AMITH ne cherche pas à concurrencer sur le seul critère du coût, mais à valoriser un positionnement de proximité, de réactivité et de durabilité. «Cette montée en gamme s’inscrit dans une dynamique globale, marquée par le retour de certaines productions en Europe, la pression réglementaire accrue (comme la directive européenne CSRD) et la recherche de partenaires fiables», explique Les Inspirations Éco.

Dans ce cadre, l’Allemagne, premier marché textile d’Europe, et la Suisse, hub du design et du commerce, représentent des cibles de choix. Mais pénétrer ces marchés suppose bien plus que des produits compétitifs. Il faut comprendre leurs codes, parler leur langage et maîtriser les normes, labels et certifications attendus, note le quotidien. C’est précisément là que l’expertise de Swisscontact joue un rôle clé, en facilitant l’accès à ces écosystèmes complexes.

Avec ce projet, l’AMITH réaffirme son rôle central dans la stratégie export du pays. Déjà engagée dans des chantiers structurants (digitalisation, formation, développement durable), elle ajoute une nouvelle corde à son arc : l’ouverture vers des marchés à fort potentiel, au-delà du duo traditionnel France-Espagne aujourd’hui saturé.

Mais plus encore qu’un programme de mise en relation, cette initiative vise à transmettre des compétences durables. Le partenariat avec Swisscontact s’inscrit dans une logique de transfert de savoir-faire: gestion de réseau, ciblage de marché, adaptation de l’offre, suivi partenarial... L’objectif ultime ? Permettre à l’AMITH de piloter de manière autonome ses actions de promotion à l’export.