Textile: un investissement de 2,3 milliards de dirhams du géant chinois Sunrise au Maroc

Le groupe Sunrise, leader au niveau mondial dans le secteur du textile, prend pied au Maroc. Une convention d’investissement a été signée ce jeudi 20 mars entre le Maroc et le géant chinois. Elle porte sur un investissement global de 2,3 milliards de dirhams pour le lancement de deux unités industrielles à Skhirat et à Fès. En vue, créer une chaine d’approvisionnement textile intégrée, permettant de générer 7.000 emplois directs et plus de 15.00 emplois indirects.

Cet investissement facilitera l’approvisionnement local des entreprises marocaines en fil, tissus et produits de confection, contribuant à réduire les délais et les coûts logistiques et permettant de répondre aux commandes internationales sans intermédiaires, ce qui aura un impact sur l’efficacité du secteur, la compétitivité des entreprises nationales et leur ouverture sur de nouveaux marchés.