Ali Belhaj, nouveau président du Conseil d’affaires Maroc-Royaume-Uni

Dans un communiqué, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) annonce la nomination d’Ali Belhaj à la présidence du Conseil d’affaires Maroc–Royaume-Uni, à l’issue de son dernier conseil d’administration tenu le 15 septembre.

Le 24/09/2025 à 12h44

Ali Belhaj est actuellement président de Hippone Holding, un groupe familial de référence, actif dans la logistique, l’immobilier industriel et l’agriculture (agrumes, olives, plantes aromatiques et médicinales).

Titulaire d’une licence en économie et d’un MBA de l’University of Southern California (USC), il a débuté sa carrière au sein de la Compagnie financière d’investissement (CFI), où il s’est distingué dans le redressement d’entreprises, avant de diversifier ses investissements vers les secteurs stratégiques de l’immobilier et l’agriculture.

Belhaj a occupé les fonctions de président de la région de l’Oriental, président du Fonds d’investissement de l’Oriental, vice-président du réseau international R20 (Regions for Climate Action) et député et président de la commune de Dar Bouazza.

Lire aussi : Sahara: le Royaume-Uni apporte son plein soutien au plan marocain d’autonomie

«Membre actif d’organisations de renom telles que le World Economic Forum (Global Leader of Tomorrow), le Global Development Network et la Foreign Policy Association de New York, il incarne un leadership marocain reconnu sur la scène internationale, notamment au Royaume-Uni, un marché sur lequel il est actif en tant qu’opérateur économique marocain», souligne la CGEM dans son communiqué.

Par cette nomination, poursuit la même source, Ali Belhaj apportera son expérience, son réseau international et sa vision stratégique au service du renforcement des relations économiques et commerciales entre le Maroc et le Royaume-Uni.

#CGEM#Maroc#Royaume-Uni

