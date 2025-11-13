CAN 2025: les supporters de huit pays africains devront présenter leur visa électronique imprimé à l’arrivée

«Du 25 septembre 2025 au 25 janvier 2026, les voyageurs de certains pays doivent détenir une Autorisation Électronique de Voyage (AEVM). Une version imprimée doit être présentée à l’arrivée», précise la compagnie dans son message. Ce rappel vise à s’assurer que tous les passagers concernés connaissent et respectent la procédure avant leur départ pour le Maroc.

Le Royaume a mis en place cette mesure spéciale pour encadrer l’arrivée des supporters étrangers lors de la CAN. Elle concerne certains voyageurs habituellement exemptés de visa, originaires de huit pays: d’Algérie, du Burkina Faso, du Cap-Vert, du Gabon, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Tunisie. La présentation d’une version imprimée de l’AEVM est désormais obligatoire à l’arrivée, afin de garantir la fluidité des contrôles et la sécurité des visiteurs.

Information Importante – Accès au Maroc (CAN 2025)



Chers clients,

Dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, certains voyageurs habituellement exemptés de visa devront obtenir une Autorisation Électronique de Voyage au Maroc (AEVM) avant leur départ.



Deux canaux existent pour obtenir l’AEVM. Pour les supporters de la CAN 2025, la demande se fait via l’application officielle Yalla, mise en place par la FRMF, qui centralise également le FAN ID, nécessaire pour accéder aux stades. Pour tout autre motif de voyage, que ce soit le tourisme, les affaires ou les visites familiales, l’autorisation doit être demandée via le portail officiel https://acces-maroc.ma.

Mardi 11 novembre, le Comité local d’organisation de la CAN a annoncé que les AEVM délivrées via Yalla seront gratuites, afin de faciliter le déplacement des supporters et encourager la participation à la compétition. Cette mesure, coordonnée avec la CAF, vise à garantir un accès simplifié aux stades et aux fan zones.

Certaines catégories de voyageurs restent exonérées, comme les détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux ou de service, les résidents au Maroc, les passagers en transit, les ressortissants mariés à des Marocains et les personnes âgées de plus de 55 ans.

L’AEVM permet de sécuriser les flux de voyageurs, de simplifier les contrôles frontaliers et d’offrir une expérience fluide aux supporters grâce à l’intégration de l’AEVM avec le FAN ID et le billet électronique.

Cette mesure temporaire constitue également un test grandeur nature pour la gestion numérique des flux de visiteurs lors de grands événements, notamment la Coupe du Monde 2030, co-organisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.