Culture

Cinéma: «Les Baronnes», de Nabil Ben Yadir et Mokhtaria Badaoui, à l’affiche au Maroc

L'affiche du film Les baronnes de Nabil Ben Yadir et Mokhtaria Badaoui.

Les Baronnes sort dans les salles marocaines le 9 septembre. Derrière la caméra, un tandem singulier: Mokhtaria Badaoui et son fils, le cinéaste Nabil Ben Yadir, réunis pour une coréalisation placée sous le signe de la transmission, de l’émancipation et des liens familiaux.

Par Qods Chabâa
Le 08/09/2026 à 08h40

Quinze ans après Les Barons, Nabil Ben Yadir revient avec Les Baronnes, un nouveau long métrage coréalisé avec sa mère, Mokhtaria Badaoui. Le film sort dans les salles marocaines ce mercredi 9 septembre.

Avec Les Baronnes, le cinéaste belge d’origine marocaine renoue avec un univers qui avait marqué son premier long métrage, Les Barons, sorti en 2009, tout en déplaçant cette fois le regard vers des personnages féminins rarement placés au premier plan à l’écran: les mères et les grands-mères.

À l’origine du projet se trouve justement Mokhtaria Badaoui. Passionnée de cinéma depuis sa jeunesse, elle regrettait depuis longtemps la faible représentation à l’écran de ces femmes dont le rôle demeure pourtant central dans les familles. Pour son premier passage derrière la caméra, elle coréalise le film avec son fils et cosigne le scénario avec Nabil Ben Yadir et Stéphane Malandrin.

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Une collaboration à laquelle le réalisateur tient à donner tout son sens, en revendiquant la place centrale occupée par sa mère dans la genèse du projet. «Ce n’est pas un film réalisé par moi… je ne suis que le fils de la réalisatrice», résume-t-il.

Au cœur de cette comédie, quatre grands-mères de Molenbeek-Saint-Jean, à Bruxelles. Fatima, 65 ans, découvre que son mari mène depuis plus de dix ans une double vie au Maroc. Plutôt que de se laisser abattre, elle décide de renouer avec un rêve abandonné cinquante ans plus tôt, avant son mariage: monter sur les planches et jouer Hamlet, de Shakespeare. Ses trois amies, Mériem, Romaissa et Inès, se lancent avec elle dans cette aventure théâtrale qui va bouleverser leur quotidien, celui de leurs proches et de leur quartier.

Le long métrage renverse ainsi les rôles traditionnellement assignés à ces femmes. Reléguées à l’arrière-plan des récits familiaux et cinématographiques, elles deviennent ici les protagonistes à part entière d’une histoire traversée par les questions d’émancipation, de transmission et de mémoire.

La distribution est emmenée par Saadia Bentaïeb, qui incarne Fatima, aux côtés de Rachida Bouganhem, Halima Amrani, Rachida Riahi et Sanya Sridi. Chris Lomme, Joël Delsaut, Jan Decleir, Pitcho Womba Konga et Medhi Zellama complètent notamment le casting.

Produit par 10.80 Films, Les Baronnes est une coproduction associant Samsa Film, A Team Productions, Special Touch Studios et Komoko. À travers cette histoire d’émancipation tardive et de transmission intergénérationnelle, Nabil Ben Yadir et Mokhtaria Badaoui signent aussi un film profondément familial, né d’une passion du cinéma transmise de la mère au fils.

Par Qods Chabâa
Le 08/09/2026 à 08h40
#Les baronnes#Nabil Ben Yadir#Cinéma#Mokhtaria Badaoui#Diaspora#Bruxelles

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