DGSN-DGST: l’homme le plus recherché de Danemark arrêté à Tanger

Des éléments de la police de la préfecture de sûreté de Tanger ont réussi, hier samedi 12 septembre, sur la base de données précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller un ressortissant danois d’origine israélienne, âgé de 28 ans, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires danoises dans le cadre de plusieurs affaires criminelles graves.

Le suspect a été appréhendé dans la ville de Tanger. Le contrôle de son identité dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé qu’il faisait l’objet d’une notice rouge émise suite à un mandat d’arrêt international diffusé par le Bureau central national de Copenhague (Danemark), pour son implication présumée dans des affaires de trafic de drogue, d’homicide volontaire, de kidnapping et de séquestration accompagnée de violence.

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Selon les premiers éléments de l’enquête, l’intéressé figure parmi les individus les plus recherchés par la justice dans les pays scandinaves en général, et au Danemark en particulier.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête en attendant d’être déféré devant le parquet compétent, tandis que le Bureau central national (Interpol-Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé d’informer son homologue danois de cette arrestation.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre de l’engagement des services de la Direction générale de la sûreté nationale à activer les mécanismes de coopération sécuritaire internationale, notamment pour la poursuite et l’interpellation des personnes faisant l’objet de recherches internationales dans des affaires de criminalité.