DGSN: inauguration d’un nouveau complexe sécuritaire moderne à Al Hoceïma

Inauguré à l'occasion de la Fête du Trône, le nouveau complexe de la Sûreté régionale d'Al Hoceïma conjugue architecture contemporaine, technologies de pointe et services de proximité.

À l’occasion de la célébration du 27ème anniversaire de la Fête du Trône, la ville d’Al Hoceïma a renforcé, ce mercredi 29 juillet 2026, ses infrastructures sécuritaires avec l’inauguration officielle d’un nouveau complexe relevant de la Sûreté régionale.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’une importante délégation composée de hauts responsables de la Sûreté nationale, de représentants des Forces armées royales, ainsi que des autorités locales. Les officiels ont effectué une visite des différentes composantes de ce nouveau complexe, conçu selon des standards architecturaux et techniques modernes afin d’améliorer les conditions d’accueil des usagers et de renforcer la qualité des services de sécurité.

Le nouveau complexe s’étend sur une superficie totale d’environ 8.000 mètres carrés et bénéficie de deux façades ouvertes. L’édifice réussit une synthèse harmonieuse entre l’authenticité de l’architecture locale du Nord du Royaume et les exigences strictes de sécurité requises pour les bâtiments policiers modernes.

Une infrastructure moderne et fonctionnelle

Le complexe est composé d’un niveau en sous-sol et de deux bâtiments principaux, dont l’un s’élève sur deux étages et l’autre sur quatre. Il comprend de vastes espaces aménagés pour accueillir, orienter et accompagner les usagers dans des conditions répondant aux standards les plus récents en matière de qualité de service et de fonctionnalité.

Un pôle opérationnel regroupant plusieurs services

Le nouveau complexe réunit plusieurs services opérationnels et administratifs au sein d’un même site. Il abrite notamment le Service de la documentation et des titres identitaires, chargé de la délivrance des cartes nationales d’identité électronique et des documents officiels, le Service de permanence et l’arrondissement de police, qui assurent la prise en charge continue des requêtes des citoyens, ainsi que la Brigade des accidents de la circulation, compétente en matière de constatation des accidents, d’enquêtes et de régulation du trafic routier.

Le site accueille également le Groupe mobile de maintien de l’ordre (GMMO), chargé des interventions sur le terrain et des missions de préservation de l’ordre public.

Un dispositif de sécurité renforcé

Afin de garantir la sécurité du complexe et de ses abords, l’infrastructure est équipée d’un système de vidéosurveillance numérique haute définition fonctionnant en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le complexe dispose par ailleurs d’une unité médicale intégrée destinée à assurer la prise en charge des urgences concernant les fonctionnaires de police et les usagers. Celle-ci est dotée des équipements nécessaires au diagnostic et aux premiers secours.

Dans le cadre de la stratégie de modernisation de la DGSN

L’inauguration de ce nouveau complexe s’inscrit dans la stratégie de modernisation menée par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), qui vise à renforcer les infrastructures policières et à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens, aux résidents et aux visiteurs étrangers, conformément aux principes de la «Police citoyenne».