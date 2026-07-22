Révolution technologique au sein de la DGSN: à quoi ressemblent les premières patrouilles intelligentes?

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) franchit un nouveau cap dans la modernisation de ses équipements et le renforcement de la sécurité publique. Depuis le début du mois de juillet 2026, les premiers véhicules de patrouille intelligents, baptisés «Amane» et «Madar», ont officiellement fait leur apparition dans les rues de Rabat. «Cette initiative marque le coup d’envoi d’un déploiement progressif qui s’étendra, dans les prochains jours, aux métropoles de Casablanca et de Tanger, avant de couvrir l’ensemble des villes et préfectures de police du Royaume», indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 23 juillet.

Ce projet s’inscrit au cœur d’une vision stratégique visant à renouveler la flotte sécuritaire et à rehausser la qualité des services offerts aux citoyens. Entièrement conçu et développé grâce aux compétences techniques et à l’ingénierie interne de la DGSN, le véhicule intelligent Amane constitue un modèle d’innovation. Il embarque un système de surveillance optique intégré à 360 degrés, relié à des applications de lecture automatique des plaques d’immatriculation ainsi qu’à des technologies de reconnaissance faciale en temps réel.

Le dispositif s’appuie sur des modèles avancés d’intelligence artificielle permettant une vérification visuelle instantanée lors des déplacements sur la voie publique. Grâce à une connexion directe avec les salles de commandement et de coordination, ainsi qu’avec les unités sur le terrain, les agents disposent d’un écran géant qui illumine l’intérieur du véhicule afin de faciliter la gestion des opérations. «Ce système permet à la patrouille de jouer un rôle central dans la régulation de la circulation et la lutte contre la criminalité», écrit Al Ahdath Al Maghribia.

En parallèle, la plateforme mobile Madar transforme le véhicule en une véritable unité d’analyse sécuritaire itinérante. Elle transmet les données collectées directement aux unités de terrain grâce aux mêmes algorithmes d’intelligence artificielle. Équipée d’un dispositif d’éclairage d’urgence imprimé en 3D, la plateforme intègre des caméras de haute précision capables de capturer le flux de véhicules roulant à grande vitesse sur six voies simultanément. Elle comprend également une caméra panoramique centrale effectuant une rotation complète en moins de trois secondes, couvrant tous les angles morts, ainsi qu’un système de signalisation lumineuse puissant placé derrière le pare-brise et dans le pare-chocs afin de garantir une visibilité optimale lors des interventions.

L’objectif majeur de ces patrouilles intelligentes est de doter les forces de l’ordre d’une nouvelle identité visuelle, moderne, facilitant le contrôle sur les grands axes routiers grâce à un accès direct aux bases de données centrales via un terminal de pointage intégré. L’entrée en service de ces technologies intervient au terme des premières phases de développement, d’essais sur le terrain et de formation des équipes policières. «Elle vise à renforcer la réactivité de l’institution sécuritaire à travers un service global alliant proximité et haute technologie, à l’approche des grands événements internationaux que le Maroc s’apprête à accueillir, notamment la Coupe du monde 2030 organisée conjointement avec l’Espagne et le Portugal», souligne Al Ahdath Al Maghribia.

Présentés officiellement lors de la célébration du 69e anniversaire de la création de la DGSN, au Centre d’expositions Mohammed VI d’El Jadida, ces véhicules incarnent la première voiture de police intelligente de fabrication locale. Fruit de plusieurs années de travail technique et d’un savoir-faire 100 % marocain, ce projet hisse le pays au rang des nations pionnières dans l’usage de l’intelligence artificielle appliquée à la sécurité sur le terrain.

Le choix du nom Amane n’est pas anodin. Il porte une forte charge symbolique liée à la mission fondamentale de ces véhicules : diffuser la sérénité, préserver les vies humaines et protéger l’espace public à l’aide d’outils intelligents adaptés aux mutations technologiques mondiales. L’intégration progressive des véhicules Amane au sein de l’ensemble des brigades de terrain de la Sûreté nationale illustre un engagement fort en faveur de l’anticipation des risques, de l’amélioration continue des prestations et de la concrétisation du concept de police moderne.