Casablanca: en chiffres, le bilan de 24 jours de traque de la DGSN contre les pétards et les feux d’artifice de contrebande

Les opérations sécuritaires menées par les services de la wilaya de sûreté de Casablanca pour faire face à la distribution de pétards et de feux d’artifice de contrebande, en marge des célébrations de Achoura, ont abouti à l’arrestation de 126 personnes et à la saisie de 148.370 unités de ces produits prohibés.

Dans le détail, les services de la sûreté nationale de Casablanca ont traité, entre le 1er et le 24 juin courant, un total de 106 affaires répressives liées à la détention et à la commercialisation de pétards et de feux d’artifice de contrebande. Ces procédures ont permis de saisir 144.895 pétards et 3.475 feux d’artifice.

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Les opérations de contrôle proactif menées dans ce cadre ont également conduit à la saisie de 5.117 pneus, dans le cadre de la lutte contre le phénomène de leur embrasement sur la voie publique.

Ces opérations sécuritaires d’envergure s’inscrivent dans le cadre de la stratégie déployée par les services de la préfecture de police de Casablanca visant à tarir les circuits de contrebande et de distribution de ces matières dangereuses et inflammables, ainsi qu’à prévenir les risques liés à leur utilisation, en particulier par les enfants et les jeunes.