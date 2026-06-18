Achoura 2026: vaste opération de saisie de pétards et de feux d’artifice

Les services de sécurité mènent depuis le début du mois une lutte sans merci contre le commerce illégal de produits pyrotechniques, saisissant des centaines de milliers d’unités d’engins explosifs et de feux d’artifice qui représentent un danger réel pour les utilisateurs. La prolifération de ces produits s’intensifie particulièrement à l’approche de la fête de l’Achoura, notamment auprès des enfants et des jeunes qui les manipulent sans précaution.

«Certains de ces articles, dotés d’une forte puissance détonante, conduisent parfois leurs utilisateurs vers les urgences hospitalières à la suite de graves blessures, de brûlures ou d’infirmités permanentes», écrit le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 19 juin.

Dans ce contexte, les éléments de la police judiciaire de Casablanca et de Salé ont mené plusieurs opérations distinctes le mardi 16 juin, permettant l’interpellation de cinq individus suspectés de possession et de trafic de ces matières inflammables de contrebande, ainsi que la saisie d’un total de 86.711 unités de pétards et de feux d’artifice.

La première intervention, réalisée dans la ville de Salé, a ciblé deux récidivistes âgés de 37 et 56 ans. Ils ont été arrêtés en flagrant délit de vente de pétards sur la voie publique. Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir 39.595 unités de pétards ainsi que 161 feux d’artifice artisanaux. Deux autres suspects ont également été interpellés en flagrant délit de distribution de cette cargaison illégale sans autorisation.

Trois jours après ces premières saisies, les services de sécurité ont mené une nouvelle opération dans la ville de Nouvelle Médina. Deux autres suspects ont été arrêtés en flagrant délit de possession et de vente de pétards et de feux d’artifice de contrebande. Les fouilles et les contrôles effectués ont conduit à la découverte de 27.500 unités de ces produits hautement inflammables.

Une deuxième opération, menée par les forces de police de la zone d’Errahma à Casablanca, s’est soldée par l’arrestation de deux individus âgés de 24 et 34 ans. Ces derniers étaient en possession de 39.855 unités de pétards ainsi que d’une somme d’argent pouvant provenir de cette activité criminelle. Enfin, une troisième intervention menée par la police judiciaire d’Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi à Casablanca a permis d’interpeller un cinquième suspect, surpris en flagrant délit de vente de pétards sur la voie publique, avant que l’opération de contrôle et de perquisition ne permette la saisie de 7.100 unités supplémentaires.

L’ensemble des suspects a été placé en garde à vue pour les besoins des enquêtes judiciaires menées sous la supervision des parquets compétents, afin de déterminer toutes les circonstances et les ramifications de ces affaires, et d’identifier tous les actes criminels reprochés aux personnes impliquées.

Ces opérations de sécurité continues et rigoureuses s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre le trafic de matières explosives qui menacent la sécurité des citoyens et de leurs biens. Les investigations menées par les services de sécurité dépassent le cadre des simples arrestations et saisies pour remonter jusqu’aux sources de ces cargaisons massives qui inondent les marchés locaux. L’objectif est d’assécher les circuits d’approvisionnement afin de protéger la jeunesse qui utilise ces produits pour célébrer les festivités, mais qui se retrouve trop souvent victime de graves explosions provoquées par ce type d’engins pyrotechniques commercialisés de manière illégale.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les services de sécurité de Casablanca avaient déjà procédé, le mardi 2 juin, à la saisie d’une quantité record s’élevant à près de deux millions d’unités, soit précisément 1.900.893 pétards de contrebande.