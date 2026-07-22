Société

Une fatwa du «fqih Redouane» interdit la fonction de chauffeur de bus pour une raison hasardeuse

Un fqih (photo d'illustration). DR

Revue de presseUne vive polémique secoue actuellement l’opinion à Tétouan et au-delà. Un post publié sur les réseaux sociaux par celui qui se fait appeler le «fqih Redouane» qualifie de «haram» la fonction de chauffeur de bus de transport urbain, au prétexte que ces bus comportent des publicités pour les jeux de hasard. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 22/07/2026 à 20h18

C’est à travers un raisonnement jugé complètement obtus que le soi-disant fqih de Tétouan, plus connu sous le nom de Redouane, a émis une fatwa qui a fait rire plus d’un. Jugez-en. Selon une information relayée par le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 23 juillet, les chauffeurs de bus de transport urbain exercent une fonction «haram». Rien que ça. Ils sont, selon lui, coupables de conduire des bus sur lesquels sont affichées des publicités d’une société de jeux de hasard. Toujours selon son raisonnement, les chauffeurs de bus sont rémunérés grâce à ces publicités, et leur salaire est donc haram.

Redouane oublie que la fatwa qu’il a lui-même publiée l’a été à travers les réseaux sociaux, bondés non seulement de publicités vantant les jeux de hasard, mais servant également à miser directement sur toutes sortes de jeux de hasard. Donc, sa fatwa est haram.

D’aucuns ont reproché à Redouane d’usurper les fonctions dévolues par la loi au Conseil supérieur des oulémas, seule institution constitutionnelle habilitée à émettre des fatwas dans le domaine religieux. D’autres voix ont estimé que le post de l’influenceur Redouane est à replacer, non pas dans le registre des fatwas, mais qu’il doit être considéré sous l’angle d’un «conseil», tout en rappelant, à juste titre cette fois-ci, que la loterie et les autres jeux de hasard sont encadrés par des lois strictes au Maroc et ont donc fait l’objet de fatwas organisant le champ religieux.

Il est vrai que certains chauffeurs de bus ont été gagnés par le doute après le «conseil» de Redouane, mais tous ceux qui ont consulté des connaisseurs en religion ont été invités à ne prêter aucune attention aux élucubrations concernant les publicités portant sur les jeux de hasard… qui sont présentes dans de nombreux secteurs professionnels.

Par La Rédaction
Le 22/07/2026 à 20h18

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