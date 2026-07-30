Proximité et efficacité sécuritaire: la DGSN équipe Fès, Nador et Laâyoune de nouvelles installations de pointe

Sous l’impulsion du directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, la DGSN poursuit sa mutation stratégique. À l’occasion des célébrations de la Fête du Trône, l’institution sécuritaire a officialisé la mise en service de plusieurs infrastructures modernes destinées à renforcer le sentiment de sécurité, à optimiser la réactivité opérationnelle et à offrir un service de qualité supérieure à ses usagers comme aux visiteurs du Royaume, rapporte le quotidien Assabah de ce vendredi 31 juillet.

Dans la province de Nador, le dispositif sécuritaire monte d’un cran avec le lancement de deux entités majeures: la Brigade régionale d’intervention (BRI) et la Police touristique. Alors que la première constitue une unité d’élite hyper-entraînée pour neutraliser les menaces complexes et les crimes violents, la seconde vise à accompagner l’essor touristique de la région en sécurisant les espaces publics, les axes névralgiques et les établissements hôteliers.

À Fès, capitale spirituelle et culturelle du Royaume, un nouveau siège moderne dédié à la Police Touristique a vu le jour. Alliant un design architectural ancré dans la tradition marocaine aux technologies contemporaines, ce bâtiment offre des espaces d’accueil optimisés et un centre de commandement équipé d’un réseau de vidéosurveillance de haute définition fonctionnant en continu, lit-on dans Assabah.

L’effort de modernisation s’est également concrétisé dans la région du Rif avec l’inauguration du nouveau complexe de la Sûreté Régionale d’Al Hoceïma. Étendu sur une superficie de près de 8.000 mètres carrés, cet ensemble architectural regroupe sous une même structure l’ensemble des services essentiels (cartes d’identité nationales, brigade de circulation, services d’assistance et de permanence). Cette centralisation garantit un traitement plus rapide des dossiers et une meilleure coordination des secours.

Enfin, dans les provinces du Sud, la wilaya de Sûreté de Laâyoune s’est enrichie du nouveau siège du 3ᵉ Arrondissement de Police dans le quartier «At-Taawoun». Répondant aux normes de sécurité et d’accessibilité les plus strictes, cette structure interconnectée aux réseaux d’information centraux de la DGSN vient concrétiser le concept de «police de proximité», au plus près des besoins administratifs et sécuritaires des riverains, écrit Assabah.Par ce plan d’action d’envergure, la DGSN réaffirme son engagement à conjuguer efficacité opérationnelle, respect des standards de qualité et ancrage territorial au service des Marocains.