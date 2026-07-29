Laâyoune: mise en service du nouveau siège du 3ème arrondissement de police, à l’occasion du 27ème anniversaire de la Fête du Trône

À l’occasion de la célébration du 27ème anniversaire de la Fête du Trône, la DGSN a donné, ce mercredi 29 juillet, le coup d’envoi de l’activité du nouveau siège du 3ème arrondissement de police relevant de la wilaya de sécurité de Laâyoune. Cette réalisation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre concrète des plans d’action annuels visant le développement, la modernisation et le renforcement des infrastructures policières.

Édifié dans le quartier «Al-Taâwoun» à Laâyoune, sur une superficie totale de 190 m2, ce nouveau siège se présente comme un bâtiment policier intégré répondant aux normes de sûreté et de sécurité requises pour les établissements sécuritaires. Il comprend des bureaux ainsi qu’un ensemble d’installations et de structures d’accueil et d’orientation, les accès nécessaires et les moyens logistiques permettant d’assurer des services policiers de proximité à l’ensemble des usagers.

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Ce nouveau siège a été équipé et raccordé à l’ensemble des systèmes de télécommunications filaires et sans fil opérationnels, aux bases de données sécuritaires ainsi qu’aux systèmes informatiques de services fournis par les services de la Sûreté nationale. Il assure ainsi le premier niveau de services policiers au profit des usagers, notamment ceux liés à l’établissement de leurs documents administratifs et au traitement de leurs dossiers à caractère judiciaire relevant de son ressort territorial et de sa compétence matérielle, conformément aux normes de qualité et d’efficacité en vigueur à l’échelle nationale.

L’inauguration de cette nouvelle structure sécuritaire s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre de la stratégie de la DGSN visant le développement des installations policières, la modernisation des infrastructures et des établissements sécuritaires ainsi que la rénovation de leurs sièges, de manière à offrir des espaces de travail intégrés. Cette démarche vise, d’une part, à améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et, d’autre part, à optimiser les conditions d’accueil réservées aux usagers.