La DGSN inaugure le nouveau siège de la brigade de police touristique à Fès

Le nouveau siège de la brigade de police touristique relevant de la la préfecture de police de Fès.

À l’occasion des célébrations marquant le 27ème anniversaire de l’intronisation du roi Mohammed VI, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé, ce mercredi 29 juillet, l’ouverture du nouveau siège de la brigade de police touristique relevant de la la préfecture de police de Fès. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie continue de la DGSN visant à moderniser les infrastructures policières et à rehausser la qualité des services sécuritaires.

Le nouveau siège se distingue par une conception architecturale singulière, conçue comme un édifice alliant harmonieusement l’authenticité de l’architecture marocaine traditionnelle -respectueuse de la spécificité historique et civilisationnelle de la capitale spirituelle du Royaume- et une réponse rigoureuse aux normes de sécurité et de sûreté les plus récentes en vigueur dans les constructions policières modernes à l’échelle internationale.

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Le bâtiment a par ailleurs été doté des moyens logistiques et techniques les plus modernes, avec une attention particulière accordée à la mise à disposition de l’ensemble des accès et commodités nécessaires. Cette conception intégrée vise à faciliter l’accueil des usagers dans des conditions optimales et à garantir des prestations de haute qualité, tant pour les citoyennes et citoyens que pour les visiteurs de la ville de Fès, touristes étrangers et marocains confondus.

L’inauguration de cette infrastructure sécuritaire vient renforcer les capacités de la brigade de police touristique relevant de la préfecture de police de Fès, en offrant aux éléments de la sûreté nationale un environnement de travail intégré leur permettant d’accomplir leurs missions dans les meilleures conditions. Cette réalisation devrait également se répercuter positivement sur la rapidité de réaction et l’efficacité dans la gestion de la couverture sécuritaire des différents sites et pôles touristiques dont regorge la ville.

Le nouveau siège de la brigade de police touristique relevant de la la préfecture de police de Fès.

Cette démarche s’inscrit dans la vision stratégique de la DGSN, qui vise à moderniser les équipements sécuritaires et à rapprocher l’administration des citoyens et des visiteurs du Royaume, consacrant ainsi le concept de police de proximité. Elle contribue également à soutenir le rayonnement touristique de la ville de Fès, à travers une couverture sécuritaire solide et des services d’accueil à la hauteur des attentes des usagers.