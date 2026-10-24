Séisme d’Al Haouz: voici où en est la reconstruction des zones sinistrées et les chantiers programmés en 2027

Des victimes du séisme d'Al Haouz qui ont recouvré leur foyer, après la reconstruction de la maison familiale. (M.Marfouk/Le360)

La note de présentation du PLF détaille le programme de reconstruction et de mise à niveau globale des zones sinistrées, lancé sur instructions royales au lendemain du séisme. Il s’étend sur cinq ans, de 2024 à 2028, et concerne environ 4,2 millions d’habitants répartis sur six provinces et une préfecture.

Il repose sur deux piliers. Le premier est la reconstruction des logements effondrés en totalité ou en partie et la remise en état des infrastructures touchées. Il est doté d’environ 22 MMDH, mobilisés dans le cadre du Fonds spécial pour la gestion des effets du séisme et vise la reconstruction ou le renforcement d’environ 60.000 logements. Le second est un plan intégré de développement des provinces touchées, doté de 98 MMDH.

Des maisons reconstruites à Asni dans la région d'Al Haouz. (M.Marfouk/Le360)

Il doit moderniser les structures économiques et sociales de ces zones. Les interventions couvrent le logement, les routes, l’eau potable et l’assainissement, l’électrification rurale, la santé, l’éducation, l’agriculture et la préservation du patrimoine religieux et spirituel. Au 31 août 2026, les travaux sont terminés sur 52.794 logements, soit 91,15% du chantier de relogement. Quelque 5.126 chantiers restent en cours.

Les aides directes sont gérées par la Caisse nationale de retraites et d’assurances, en tant que gestionnaire délégué. L’État lui a versé environ 8,108 MMDH au 15 septembre 2026. Les montants effectivement mis à disposition des familles s’élèvent à 7.328,73 millions de dirhams (MDH) au 31 août. On apprend que 63.135 familles perçoivent l’aide mensuelle d’urgence de 2.500 dirhams, soit 2.531,05 MDH versés.

Parallèlement, quelque 5.741 familles ont reçu l’aide à la reconstruction de 140.000 dirhams, soit 765,46 MDH, payés en quatre tranches. En plus, 52.256 familles ont bénéficié de l’aide de 80.000 dirhams pour remettre en état des habitations devenues inhabitables, soit 4.006,14 MDH, également en quatre tranches.

Les travaux de reconstruction et de réhabilitation des logements endommagés partiellement ou totalement à Marrakech.

À Marrakech, 326 familles locataires vivant dans les remparts de la médina ont reçu une aide unique de 80.000 dirhams, pour 26,08 MDH. Les frais de gestion facturés à l’État par la Caisse atteignent 10,96 MDH.

Les opérations d’urgence confiées aux ministères ont mobilisé 6.424,67 MDH au 15 septembre 2026, à partir du fonds spécial. La plupart sont à leur phase finale. Elles couvrent le renforcement et la reconstruction de sites et monuments historiques, la remise en état du réseau routier, le déblaiement des bâtiments publics et des écoles touchés, l’acquisition d’engins, la réparation des ouvrages hydrauliques et des réseaux d’eau potable, ainsi que la reconstruction d’écoles et de centres de santé prioritaires.

Le projet de plateformes régionales de stockage des produits de base et de première nécessité a reçu 4.300,26 MDH d’engagements. Chaque région doit en disposer, ce que le texte présente comme une approche préventive de la gestion des catastrophes naturelles.

L’Agence de développement du Haut Atlas à l’œuvre

L’Agence de développement du Haut Atlas est opérationnelle depuis début 2025. Elle a adopté deux plans d’action pour 6.433,6 MDH, destinés à reconstruire et réhabiliter les infrastructures touchées. Le dernier, approuvé le 17 mars 2026 par son conseil d’orientation stratégique, porte sur 1.238 MDH et quatre secteurs: la santé, l’agriculture, l’équipement et les travaux d’aménagement et de raccordement aux réseaux.

Il prévoit un centre de santé rural de niveau 2 et un dispensaire dans la province de Chichaoua, la remise à niveau de 91 kilomètres de routes, l’entretien et la réhabilitation de 19 ouvrages d’art, la pose de signalisation et de dispositifs de sécurité sur 34 kilomètres, le traitement de points de glissement sur 76 kilomètres, la construction et l’équipement de 29 unités de valorisation, l’aménagement hydro-agricole sur 38,35 kilomètres et huit points d’eau.

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Quelque 230 kilomètres de pistes sont aussi prévus, ainsi que l’aménagement de deux douars dans la province de Ouarzazate. Ces opérations sont conduites en gestion déléguée, par des conventions de partenariat avec les services déconcentrés des ministères concernés. Au 15 septembre 2026, 928,6 MDH ont été mobilisés pour les programmes d’action 2025 et 2026 de l’agence.

Le fonds spécial en chiffres

Les ressources du fonds, report compris, ont atteint 19,71 MMDH en 2023, 20,71 MMDH en 2024 et 12,18 MMDH en 2025. Ses dépenses se sont élevées à 2,39 MMDH en 2023, 8,62 MMDH en 2024 et 6,05 MMDH en 2025. Le plafond de dépenses du fonds est fixé à 3 MMDH pour 2027.

Le Fonds national d’action culturelle a lui aussi financé la reconstruction et la remise en état des zones touchées, à hauteur de 164,89 MDH en 2024 et 56,74 MDH en 2025.

Dans la région Marrakech-Safi, l’Agence nationale des eaux et forêts porte un programme de reconstruction des zones touchées, estimé à 960,7 MDH, avec 162,55 MDH inscrits en 2027. Il vise à désenclaver les populations, à valoriser les produits forestiers et à créer des emplois locaux. Dans la province de Taroudant, l’agence intervient aussi après le séisme, pour un projet de 602 MDH et 54 MDH en 2027, qui prévoit la protection des douars contre les risques naturels, leur désenclavement et la lutte contre les incendies et l’érosion.

Un projet de pistes agricoles et rurales de 2,54 MMDH, avec 171,2 MDH en 2027, contribue notamment à la composante agricole du programme de reconstruction. L’entretien du réseau routier prévu pour 2027, pour environ 500 MDH, inclut la remise à niveau des infrastructures routières des zones touchées.

Le gouvernement poursuit en 2027 les opérations d’urgence encore en cours. Il prévoit la remise à niveau et la modernisation d’un tronçon de 64 kilomètres de la route nationale 7, l’accompagnement des commerçants dont les locaux ont été endommagés et la réhabilitation des édifices religieux et des biens habous touchés. Il finance en outre le plan d’action de l’Agence de développement du Haut Atlas et achève les plateformes régionales de stockage.