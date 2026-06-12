Trois ans après le séisme, Al Haouz cherche à consolider sa relance économique et sociale dans la durée

Près de trois ans après le séisme qui a frappé la province d’Al Haouz, les principaux acteurs engagés dans la reconstruction et le développement du territoire ont réaffirmé, mardi 10 juin à Marrakech, la nécessité de renforcer la coordination des interventions afin de consolider une relance durable et inclusive.

Organisée par l’IECD Maroc, cette rencontre a réuni représentants institutionnels, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile, associations locales, bénéficiaires et médias autour d’un même constat: la reconstruction matérielle, bien qu’essentielle, ne saurait à elle seule répondre aux défis structurels révélés ou accentués par la catastrophe.

Parmi les personnalités présentes figurait Catherine Bonnaud, directrice de l’Agence française de développement (AFD) au Maroc, aux côtés de représentants d’institutions publiques marocaines et d’organisations nationales et internationales impliquées dans les efforts de relance.

Les échanges ont mis en évidence la nécessité d’adopter une approche globale intégrant les dimensions économiques, sociales, éducatives, psychosociales et communautaires du développement local. Les différents intervenants ont souligné que l’efficacité des actions engagées repose désormais sur leur complémentarité et leur ancrage dans les besoins exprimés par les populations concernées.

Lire aussi : Reconstruction post-séisme: à l’ENA, l’architecte japonais Hiroto Kobayashi partage son approche

Les résultats présentés lors de cette conférence témoignent de l’ampleur des programmes déployés sur le terrain. À travers les initiatives «Vers un nouveau départ» et «Avenir meilleur pour l’entrepreneuriat et l’apprentissage local» (AMEAL), soutenues par l’ambassade de France au Maroc, l’AFD et la Fondation de France, plus de 1.600 bénéficiaires directs ont été accompagnés dans la province.

Dans le détail, plus de 400 porteurs de projets ont bénéficié d’un appui à la relance ou au développement de leurs activités économiques, tandis que près de 900 enfants ont été concernés par des actions de renforcement des infrastructures préscolaires. Les programmes ont également permis l’accompagnement psychosocial de près de 300 personnes, le renforcement de 39 infrastructures communautaires et l’appui à la structuration de sept associations locales.

Les deux panels consacrés à la relance territoriale post-séisme et aux perspectives de développement de la province ont permis d’identifier plusieurs leviers jugés prioritaires pour les prochaines années. Les discussions ont notamment porté sur le soutien à l’entrepreneuriat local, l’accompagnement des jeunes et des femmes, le renforcement des capacités du tissu associatif ainsi que la valorisation des ressources économiques propres au territoire.

Lire aussi : Séisme d’Al Haouz: voici où en est le programme de reconstruction et d’aménagement des zones sinistrées

Au-delà des actions sectorielles, les participants ont insisté sur l’enjeu de gouvernance territoriale. Une meilleure articulation entre acteurs publics, bailleurs, associations et communautés locales apparaît aujourd’hui comme une condition déterminante pour maximiser l’impact des investissements et garantir leur pérennité.

La rencontre a également été marquée par le lancement du Marché solidaire mobile, dispositif destiné à faciliter l’accès au marché pour les entrepreneurs et producteurs locaux. Une caravane itinérante parcourra plusieurs sites emblématiques de Marrakech du 10 au 16 juin afin de promouvoir les produits issus des coopératives accompagnées et de mettre en lumière les dynamiques économiques émergentes dans la province.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des dispositifs déjà déployés, notamment les marchés solidaires organisés lors de grands événements et les six marchés solidaires permanents mis en place dans la province d’Al Haouz.

Les organisateurs ont par ailleurs annoncé la tenue d’un grand marché solidaire les 26 et 27 juin prochains à Maydane, sur M Avenue à Marrakech, dans le cadre du festival Rire pour Al Haouz. L’événement offrira une nouvelle plateforme de visibilité aux coopératives, entrepreneurs et porteurs d’initiatives locales engagés dans la relance économique du territoire.