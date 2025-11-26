Al Haouz: la Loterie Nationale et Ladies Circle Rabat 10 aménagent les classes préscolaires

la Loterie Nationale a soutenu un projet phare en partenariat avec l’association Ladies Circle Rabat 10 (Lcr10), l’aménagement de classes préscolaires dans plusieurs écoles de la région d'Al Haouz.

Depuis plus de 50 ans, la Loterie Nationale agit en faveur du progrès social et éducatif au Maroc, en reversant 100% des fonds générés au profit d’actions solidaires et éducatives. Dans cette démarche, l’entreprise a récemment soutenu un projet phare en partenariat avec l’association Ladies Circle Rabat 10 (Lcr10): l’aménagement de classes préscolaires dans plusieurs écoles de la région du Haouz, durement touchée par le séisme en 2023.

«Les œuvres sociales et solidaires font partie intégrante de la mission de la Loterie Nationale. Nous sommes fiers de cette initiative menée avec l’association Ladies Circle Rabat 10. L’aménagement de ces classes aura un impact positif et durable pour les habitants de la région. Nous remercions l’association pour l’engagement et l’énergie exceptionnels qu’elle a mobilisés», souligne Yasmine Jennah, représentante de la Loterie Nationale.

L’objectif est clair, offrir aux enfants des espaces d’apprentissage sécurisés, adaptés et accueillants, contribuant ainsi à améliorer les conditions éducatives dans des zones souvent défavorisées. «Les valeurs de notre association sont l’entraide et l’amitié. Depuis notre création en 2015, nous œuvrons pour soutenir les populations en situation précaire et défavorisée. C’est ce qui a motivé notre initiative «Madrasti, moustakbali», au profit des élèves du préscolaire dans les écoles publiques», explique Zineb Bennani, présidente de Lcr10.

Le projet a déjà produit des résultats concrets: «Sur ces trois dernières années, nous avons eu 1.700 filles et garçons bénéficiaires grâce au partenariat avec la Loterie Nationale. Nos visites sur le terrain nous ont permis de renforcer le lien avec le personnel éducatif et de constater l’impact direct sur les élèves», témoigne Salma El Alami, membre actif de Lcr10.

Rachad Kabbaj, également membre de l’association, insiste sur la dimension humaine de l’action: «Nous avons été touchés par la générosité des habitants des zones les plus éloignées et les plus démunies. Voir les sourires des enfants, malgré leur manque de ressources, était un moment magnifique et émouvant.»

Ce projet illustre la force d’un partenariat entre un acteur national engagé et une association citoyenne dynamique. Elle démontre concrètement l’engagement de la Loterie Nationale dans l’éducation, la solidarité et la reconstruction, offrant aux enfants de meilleures conditions d’apprentissage et des perspectives d’avenir plus solides.