Rentrée 2025-2026: le préscolaire franchit le cap du million d’inscrits

Mohamed Saad Berrada, ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports à Rabat le 19 septembre 2025 (Y.Mannan/Le360).

Lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, a présenté un bilan chiffré de la rentrée scolaire 2025/2026.

Des effectifs en progression et un préscolaire élargi

Le ministre a indiqué que son département assure directement la gestion de 67% du préscolaire, en hausse de 4,5%, le reste étant encadré par les associations et l’INDH. Le nombre total d’élèves inscrits atteint 8,271 millions: 3,6 millions au primaire (–1%), 2,07 millions au premier cycle (+7%) et 1,32 million au second cycle (+21%). Parmi eux, près de 1,3 million ont opté pour le secteur privé.

Aides sociales, inclusion et nouvelles filières

Les bénéficiaires des aides sociales s’élèvent à 3,27 millions d’élèves: 683.244 profitent du transport scolaire (+5%), 217.000 des bourses d’internat (+3%), et 80.245 des cantines scolaires (+3%).

L’enseignement de l’amazigh couvre désormais 52,5% des écoles primaires, tandis que 15.000 élèves suivent la filière sports/études. En parallèle, 70.000 élèves en situation de handicap sont recensés, dont 5.250 nouveaux arrivants.

Réforme pédagogique et encadrement

Le ministre a mis en avant le dispositif dit «pionnier», qui comprend 4.626 écoles regroupant 2 millions d’élèves, ainsi que 786 collèges accueillant 700.000 élèves. Il a enfin souligné le rôle central du corps enseignant, composé de 299.129 professeurs, dont 14.000 nouveaux cette année, rappelant que ces efforts s’inscrivent dans la volonté de «réussir la réforme pédagogique en cours» et de renforcer la qualité du système éducatif.