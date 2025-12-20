Société

Al Haouz: évacuation d’urgence par hélicoptère pour une femme en état critique

Une patiente évacuée en urgence par hélicoptère, le 19 décembre 2025 à Ouirgane (Province d'Al Haouz).

Par La Rédaction
Le 20/12/2025 à 10h31

VidéoLes autorités provinciales d’Al Haouz ont procédé, vendredi, en coordination avec l’ensemble des parties prenantes, à l’évacuation d’une femme se trouvant dans un état de santé critique et urgent vers l’hôpital, à bord d’un hélicoptère de la Gendarmerie Royale.

Âgée d’une soixantaine d’années, la patiente a été évacuée depuis le douar Tizgui, relevant de la commune de Ouirgane, vers le Centre hospitalier provincial (CHP) Mohammed VI de Tahanaout. Elle y a été immédiatement prise en charge par les équipes médicales. Selon les autorités, son état de santé est actuellement stable.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités pour assurer l’assistance et la prise en charge des habitants de la province d’Al Haouz, dans un contexte marqué par des conditions climatiques difficiles. Elle intervient en application des Hautes Instructions Royales et dans le cadre de la mise en œuvre du plan provincial de lutte contre les effets de la vague de froid.

#Maroc#Al Haouz#gendarmerie royale

Société

