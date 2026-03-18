Séisme d’Al Haouz: voici où en est le programme de reconstruction et d’aménagement des zones sinistrées

Les opérations de construction et de réhabilitation des habitations ont enregistré l’achèvement des travaux pour 54.425 unités. Et plus de 3.000 maisons sont encore en cours de réalisation, apprend-on d’un communiqué du chef du gouvernement.

Le montant global de l’aide financière distribuée aux familles affectées par le séisme a, quant à lui, dépassé 7,2 milliards de dirhams. Cette enveloppe se décompose en 4,7 milliards de dirhams au titre de l’aide à la reconstruction et à la réhabilitation, et en plus de 2,5 milliards de dirhams au titre des aides d’urgence mensuelles de 2.500 dirhams, dont ont bénéficié plus de 63.000 familles.

Dans le secteur de l’équipement, des crédits de plus de 2,5 milliards de dirhams ont été mobilisés, portant en premier lieu sur le déblaiement des décombres et l’ouverture des routes et voies coupées. Les travaux en cours concernent 288 kilomètres de routes, 49 ouvrages d’art et 8 kilomètres de signalisation, avec des taux d’avancement variant entre 10% et 90% selon les projets.

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Le secteur de l’éducation mobilise un budget global de plus de 3,5 milliards de dirhams pour des projets portant sur 1.718 établissements scolaires dans les provinces d’Al Haouz, Taroudant, Azilal, Chichaoua et Ouarzazate. Les travaux ont été achevés dans 372 établissements et lancés dans 1.090 établissements supplémentaires.

Dans le secteur de la santé, 110 centres ont achevé leurs travaux de réhabilitation et de reconstruction. Les opérations relatives à 37 centres supplémentaires ont démarré. L’enveloppe globale allouée à ce secteur s’élève à 562 millions de dirhams.

Quant à l’agriculture, le plan de distribution gratuite de têtes de bétail et d’orge aux agriculteurs a été achevé, ainsi que les opérations de réhabilitation des infrastructures agricoles et hydriques. Pas moins de 14 systèmes d’adduction au réseau d’eau potable ont été réhabilités.

Quid du tourisme?

Concernant le tourisme, 235 établissements d’hébergement ont finalisé leurs travaux, ce qui représente 98% des établissements retenus pour bénéficier du soutien. Dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, 180 coopératives ont reçu la totalité des tranches de subvention destinées à la reconstruction et à l’équipement de leurs locaux, tandis que 1.101 ateliers d’artisanat ont perçu la première tranche de la subvention les concernant.

Par ailleurs, 1.239 mosquées ont rouvert leurs portes à l’issue des travaux de construction et de réhabilitation. Les travaux de restauration se poursuivent sur 64 sites archéologiques et historiques, dans le cadre des efforts de préservation du patrimoine culturel national.